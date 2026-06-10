HOORCH – Sprachförderung einmal anders

Wien (OTS) -

„Hallo, ich bin HOORCH ... welches Spiel wollt ihr spielen?“ Mit diesen Worten begrüßt die an der Pädagogischen Hochschule Wien entwickelte, interaktive und multimediale Spiel- und Lernbox Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren. Von einfachen Erkennungsspielen für den Kindergarten über das Lernen englischer Tiernamen bis hin zu einem 1x1-Trainer für die Volksschule sind derzeit acht Spiele auf Open-Source-Basis programmiert.

Die HOORCH-BOX ist bewusst displayfrei konstruiert. Interagieren können die Kinder über Spielfiguren, Funktions-Chips oder Bildkarten, die mittels NFC-Technologie erkannt werden. Ihren Namen verdankt die Box ihrer Kernfunktion: dem Aufnehmen und Abspielen von Audios über ein eingebautes Mikrofon und Lautsprecher.

Das Entwicklungsteam verzichtete bewusst auf Bildschirm oder Touchscreen, damit sich die Kinder auf das Zuhören und Mitdenken konzentrieren können. Die Aufnahmefunktion ermöglicht es ihnen, Geschichten zu erzählen, Aufgabenlösungen einzusprechen oder Rollenspiele zu erfinden. Dabei entscheiden die Kinder selbst, ob ihre Aufnahmen gespeichert werden. Durch das wiederholte Anhören und Verbessern ihrer Beiträge können sie ihre sprachlichen Fähigkeiten eigenständig weiterentwickeln.

Nach fast acht Jahren selbstfinanzierter Entwicklung am Future Learning Lab Wien der Pädagogischen Hochschule Wien erhielt das HOORCH-Projekt für die Jahre 2025 und 2026 eine Förderung durch die „Wiener Mutmillion“ (MA 13 der Stadt Wien). Dadurch konnten rund 100 Boxen gebaut und ein Schuljahr lang an elf Wiener Volksschulen erprobt werden.

Höhepunkt des Projektes waren die HOORCH CELEBRATIONS am 2. Juni 2026 im Hedy-Lamarr-Saal der PH Wien. Pädagog*innen und Kinder aus den Pilotschulen präsentierten an verschiedenen Stationen ihre Erfahrungen mit den HOORCH-Boxen und eigens entwickelte Inhalte. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Rektorin Barbara Herzog-Punzenberger und Dolores Bakos, Bildungssprecherin der NEOS Wien und Abgeordnete zum Wiener Landtag. Herzog-Punzenberger hob den interdisziplinären Charakter des Projektes zwischen Medienbildung, sprachlicher Bildung und Inklusion hervor.