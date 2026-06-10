Evolution der Intelligenz oder Intelligenz der Evolution?

Wien (OTS) -

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Kaum ein Begriff wird so oft als Metapher für menschliche Überlegenheit verwendet – sei es innerhalb der menschlichen Gesellschaft oder gegenüber anderen Lebewesen – als Intelligenz. Die vermeintlich mathematische Genauigkeit, mit der diese Größe angeblich bestimmt werden kann, wird bei Betrachtungen im Kontext unterschiedlicher Anwendungen sehr rasch fragwürdig. Besonders deutlich zeigt sich dies bei der Suche nach Hinweisen auf Intelligenz bei anderen Lebewesen. Hier stellt sich die Frage, warum biologische Evolution über rund viereinhalb Milliarden Jahre ohne intelligente Organismen funktionieren konnte? Die Suche nach Antworten zu dieser Frage liefert nicht nur Ansätze für das Verständnis von Evolutionsprozessen, sondern auch für die Bewertung der Tragfähigkeit menschlicher kognitiver Leistungen für die Sicherung langfristiger Entwicklungen in der Gegenwart.

Dr. Markus Knoflacher hat Zoologie und Botanik an der Universität Wien studiert, wo er auch promoviert hat. Bis zu seiner Pensionierung war er an außeruniversitären Forschungseinrichtungen tätig wie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, dem Joanneum Research sowie dem Austrian Institute of Technology (AIT), wo er sich intensiv mit interdisziplinären Fragestellungen aus einer Systemperspektive beschäftigt hat. Er ist Gründungsmitglied des Club of Vienna sowie Verfasser und Herausgeber mehrerer Bücher. Zuletzt erschienen sind „Relativität der Evolution“ (2022) sowie „Wechselwirkungen und Zufall der Evolution“ (2024).