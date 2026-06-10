Ärztekammer für Wien: Misstrauens- und Neuwahlantrag nicht angenommen

Wien (OTS) -

Bei der Vollversammlung der Ärztekammer für Wien am 9. Juni 2026 standen unter anderem Anträge auf Vertrauensentzug gegen den Präsidenten, Auflösung der Vollversammlung mit vorgezogener Neuwahl sowie auf Änderung der Satzung zur Wiedereinführung einer dritten Vizepräsidentin bzw. eines dritten Vizepräsidenten auf der Tagesordnung.

Der Antrag auf Vertrauensentzug gegen Präsident Johannes Steinhart erhielt nicht die erforderlichen Mehrheiten.

Der Antrag auf Auflösung der Vollversammlung und vorgezogene Neuwahl erhielt nicht die erforderliche Mehrheit.

Der Antrag auf Änderung der Satzung auf Wiedereinführung einer dritten Vizepräsidentin bzw. eines dritten Vizepräsidenten wurde angenommen.