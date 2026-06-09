Marchetti: „Grüne blockieren mit Nein zum EABG Klimaschutz“

Wien (OTS) -

„Die Grünen blockieren mit ihrem Nein zum EABG den Klimaschutz. Die Grünen mit Parteichefin Leonore Gewessler versteifen sich bei den Verhandlungen zum EABG auf unrealistische Ziele. Es ist höchste Zeit, dass die Grünen die ideologische Brille beiseitelegen und wieder in der Realität ankommen. Gewessler ist als Energieministerin am Beschluss dieses Gesetzes gescheitert – mit ihrer ideologischen Verbohrtheit droht sie, diesen Misserfolg nun als Parteichefin zu wiederholen“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Es ist an Ironie nicht zu überbieten, dass ausgerechnet die Grünen als selbsterklärte Ökopartei mit ihrer Blockadehaltung den Ausbau erneuerbarer Energie zu Grabe tragen. Die Bundesregierung ist den Grünen im Zuge der Verhandlungen mehrfach entgegengekommen. Fakt ist: Ohne EABG gibt es keine leistbaren Energiepreise, keine erfolgreichen Betriebe, keine sicheren Arbeitsplätze. Warum die Grünen das den Menschen vorenthalten wollen, müssen sie den Österreicherinnen und Österreichern erklären“, so Marchetti abschließend.