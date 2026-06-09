St. Pölten (OTS) -

Digitale Kompetenzen sind heute eine Grundvoraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und erfolgreiche Arbeitsmarktintegration. Gleichzeitig stehen viele Menschen vor Herausforderungen im Umgang mit digitalen Anwendungen, Online-Services und neuen Technologien. Mit der digitalen Werkzeugkiste plus setzt arbeit plus – Soziale Unternehmen NÖ ein praxisnahes Bildungsangebot um, das Menschen mit erschwertem Zugang zu digitalen Angeboten stärkt und sie auf die Anforderungen einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt vorbereitet.



Die digitale Werkzeugkiste plus wird seit Ende 2025 von den 30 Sozialen Unternehmen im Netzwerk von arbeit plus NÖ aktiv genutzt. Darüber hinaus stößt die Lernplattform österreichweit auf großes Interesse und wird bereits von Organisationen im arbeit plus Netzwerk und weiteren sozialen und arbeitsmarktintegrativen Angeboten rege genutzt.



Das Bildungsangebot umfasst sieben Module und vermittelt praxisnahe Kompetenzen für den digitalen Alltag und die Arbeitswelt. Neu hinzugekommen sind die Themen Künstliche Intelligenz in der Jobsuche, Green Jobs & Green Skills sowie die Nutzung von MeinAMS, das für viele arbeitsuchende Menschen mittlerweile eine zentrale Schnittstelle zum Arbeitsmarktservice darstellt.



Digitale Kompetenzen sind längst keine Zusatzqualifikation mehr, sondern Voraussetzung für gesellschaftliche und berufliche Teilhabe. Wer digitale Anwendungen nicht nutzen kann, stößt bei der Jobsuche, im Kontakt mit Behörden oder bei Weiterbildungsangeboten zunehmend auf Hürden. Mit der digitalen Werkzeugkiste plus schaffen wir niederschwellige Lernangebote, die Menschen stärken und ihnen neue Perspektiven eröffnen , erklärt Dr.in Martina Könighofer, stellvertretende Geschäftsführerin von arbeit plus NÖ und Projektleiterin der digitalen Werkzeugkiste plus.



Insbesondere für AMS-Kund:innen und arbeitsmarktferne Personen bieten die Module einen konkreten Mehrwert. Vermittelt werden digitale Grundkompetenzen, der sichere Umgang mit Online-Anwendungen, digitale Kommunikation, Online-Bewerbungen sowie der Einsatz von KI-Tools im Bewerbungsprozess. Gleichzeitig erhalten die Teilnehmer:innen Orientierung zu nachhaltigen Berufsfeldern und den dafür erforderlichen Kompetenzen.



Viele Menschen erleben die digitale Transformation zunächst als zusätzliche Herausforderung. Unsere Erfahrungen aus der Praxis zeigen jedoch, dass verständliche und alltagsnahe Lernangebote Berührungsängste abbauen und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken können. Genau hier setzen Soziale Unternehmen an: Sie begleiten Menschen individuell und schaffen Zugänge, wo sonst oft Barrieren entstehen , so Könighofer.

Im Rahmen der Digitalen Kompetenzoffensive wurden 2025/26 österreichweit sieben Bildungsmaßnahmen beauftragt – einerseits zur Förderung digitaler Kompetenzen bei ausgrenzungsgefährdeten Zielgruppen, andererseits zur Entwicklung und Umsetzung innovativer Vermittlungskonzepte. Auch die digitale Werkzeugkiste plus ist Teil dieses Programms. Die Finanzierung erfolgt durch das Bundeskanzleramt, die Koordination übernimmt der OeAD (Geschäftsstelle Digitale Kompetenzen).



Weitere Informationen sowie das Online-Lerntool für mehr digitale Inklusion:

werkzeugkiste.arbeitplus.at

Wie die digitale Werkzeugkiste plus Menschen dabei unterstützt, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden zeigt dieses Video © CMM – Spezialagentur für Business Storytelling, im Auftrag der OeAD-GmbH.



arbeit plus - Soziale Unternehmen Niederösterreich



arbeit plus NÖ ist das Netzwerk Sozialer Unternehmen in Niederösterreich. Die 30 Mitgliedsorganisationen unterstützen Menschen durch Beratung, Qualifizierung und geförderte Beschäftigung beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. Damit leisten sie einen wesentlichen Beitrag zu sozialer Teilhabe, Chancengerechtigkeit und einem inklusiven Arbeitsmarkt.