Baumkontrollen in Wien

Wien (OTS) -

Viele Eigentümer beschäftigen sich mit einer Baumkontrolle erst dann, wenn bereits ein Ast gebrochen oder ein Schaden entstanden ist. Dabei ist die regelmäßige Baumkontrolle ein zentraler Bestandteil der Verkehrssicherungspflicht und schützt vor hohen Haftungsrisiken.

Pilzbefall, Wurzelschäden, Totholz oder statische Schwächen bleiben für Laien oft lange unbemerkt. Eine professionelle Baumkontrolle erkennt solche Risiken frühzeitig, dokumentiert den Zustand des Baumes und liefert eine nachvollziehbare Grundlage für notwendige Maßnahmen. „Eine Baumkontrolle schafft Klarheit über den tatsächlichen Zustand eines Baumes und dokumentiert, dass Eigentümer ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen sind. Genau diese Dokumentation kann im Schadensfall entscheidend sein“, erklärt Ing. Martin Steinbauer, Geschäftsführer der Arbeitsgruppe Baum.

Die Arbeitsgruppe Baum führt Baumkontrollen für Gemeinden, Hausverwaltungen, Unternehmen und Privateigentümer durch. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, Haftungsrisiken zu reduzieren und wertvolle Bäume langfristig zu erhalten.