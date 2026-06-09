50 Jahre Österreichischer Seniorenrat: Ein halbes Jahrhundert als „starke Stimme“ im Nationalratssaal gewürdigt

Wien (OTS) -

Mit einem feierlichen und hochkarätig besetzten Festakt im Sitzungssaal des Nationalrates feierte der Österreichische Seniorenrat heute Vormittag sein 50-jähriges Bestehen. Was im Jahr 1976 als mutiger Aufbruch begann, wurde von den Spitzen des Staates und der Sozialpartnerschaft als unverzichtbare Säule des modernen österreichischen Sozialstaates gewürdigt.

Erstmals stehen mit Ingrid Korosec und Birgit Gerstorfer zwei Frauen an der Spitze des Seniorenrats. Beide Präsidentinnen sehen darin ein wichtiges Signal an die Gesellschaft und insbesondere an die Frauen.

Korosec: „Es wird nicht mehr über ältere Menschen geredet, sondern mit ihnen“

In ihren einleitenden Worten zog Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenrates, eine stolze Bilanz über fünf Jahrzehnte erfolgreiche Interessenvertretung: „Seit fünf Jahrzehnten ist der Österreichische Seniorenrat DIE starke Stimme für ältere Menschen in unserem Land. Mit unserem beharrlichen Einsatz haben wir die ältere Generation in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Es wird nicht mehr über sie geredet, sondern mit ihnen.“

Heute reden und gestalten rund 2,5 Millionen Seniorinnen und Senioren in Österreich aktiv mit. Angesichts zukünftiger Herausforderungen – von der sozialen Sicherheit über altersgerechte Arbeitsplätze bis hin zu Digitalisierung und KI – erneuerte Korosec eine zentrale Kernforderung: „Dafür ist es unerlässlich, dass wir, der Österreichische Seniorenrat, in Zukunft als gleichberechtigter Sozialpartner nicht nur formal, sondern auch faktisch anerkannt und selbstverständlich in alle Bereiche eingebunden werden, die ältere Menschen betreffen.“

Gerstorfer: Formale Anerkennung als echter Sozialpartner mit Stimmrecht überfällig

Präsidentin Birgit Gerstorfer knüpfte an die historischen Meilensteine und die zukunftsweisende Kraft der Organisation an: „Fünf Jahrzehnte Österreichischer Seniorenrat stehen für eine starke, geeinte Stimme der älteren Generation in unserem Land. Als Zusammenschluss der größten Seniorenorganisationen ist der Seniorenrat bis heute in dieser Form einzigartig.“

Durch die Zusammenarbeit engagierter Persönlichkeiten konnten über Jahrzehnte hinweg maßgebliche Verbesserungen erreicht werden – von der nachhaltigen Sicherung der Pensionen über Meilensteine im Pflegebereich bis hin zur gesellschaftlichen Anerkennung der Lebensleistung. Mit Blick auf die kommenden Jahrzehnte betonte Gerstorfer: „Der Seniorenrat hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Anliegen der Seniorinnen und Senioren gehört werden. Gerade deshalb ist es an der Zeit, diese wichtige Rolle auch endlich formal anzuerkennen und den Österreichischen Seniorenrat als echten Sozialpartner mit Stimmrecht zu etablieren.“

Breite Würdigung durch Politik, Wissenschaft und Sozialpartner

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz eröffnete die Veranstaltung im Nationalratssaal. In feierlichen Videobotschaften dankten Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker der Organisation für ihren unermüdlichen zivilgesellschaftlichen Einsatz.

Staatssekretär Alexander Pröll, Bundesministerin Korinna Schumann sowie die Präsidentin der Bundesarbeitskammer, Renate Anderl, beleuchteten in ihren Ansprachen die enge Verflechtung und die gemeinsamen Erfolge in der österreichischen Sozialpolitik.

Für einen inspirierenden Blick nach vorne sorgte der renommierte Genetiker Prof. Markus Hengstschläger mit seinem Festvortrag „Zwischen Erfahrung und Fortschritt: Chancen und Visionen für eine Gesellschaft des langen Lebens“.

Musikalisch feierlich umrahmt wurde die Veranstaltung durch das Ensemble der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (MDW). Heilwig Pfanzelter führte durch den Vormittag.

Festschrift „Starke Stimme“ blickt zurück auf 50 Jahre Seniorenpolitik zurück

Anlässlich der Feierlichkeit wurde auch eine Festschrift mit dem Titel „50 Jahre - Starke Stimme“ aufgelegt, die auf die Erfolgsgeschichte dieser Interessenvertretung zurückblickt und ab sofort auf der Homepage des Seniorenrates zum Herunterladen bereitsteht.