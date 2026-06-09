  • 09.06.2026, 13:56:33
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  • OTS0134

Innerhalb von 18 Monaten zur Unternehmensgruppe: MV Capital Holding wächst auf vier Unternehmen

Inhaber Mario Vorhauser setzt auf Full-Service-Modell für Unternehmen

Mario Vorhauser, Geschäftsführer und Gründer der MV Capital Holding GmbH, verfolgt die Vision eines Full-Service-Dienstleisters für Unternehmen.
Salzburg/Graz/Wörgl (OTS) - 

Innerhalb von nur 18 Monaten hat Unternehmer Mario Vorhauser rund um die MV Capital Holding eine Unternehmensgruppe mit vier Unternehmen aufgebaut. Nach der Übernahme der Top-Job Personalmanagement GmbH, der Gründung der MV Capital Holding und der Übernahme der Stark Personal Service GmbH folgt nun mit der Soll & Mehr GmbH der nächste Entwicklungsschritt.

Mit den Bereichen Personaldienstleistung, Buchhaltung, Lohnverrechnung und Unternehmensberatung verfolgt die Unternehmensgruppe das Ziel, Unternehmen künftig als ganzheitlicher Full-Service-Partner zu begleiten.

„Unsere Vision ist es, Unternehmen möglichst viele Leistungen über einen zentralen Ansprechpartner anzubieten und sie nachhaltig in ihrem Wachstum zu unterstützen“, so Geschäftsführer und Inhaber Mario Vorhauser.

Die Entwicklung der Unternehmensgruppe ist damit bewusst nicht abgeschlossen. Weitere Dienstleistungen und Geschäftsfelder sollen künftig entlang der Bedürfnisse der Kunden entstehen.

Rückfragen & Kontakt

MV Capital Holding GmbH
Mario Vorhauser
Telefon: +43 677 630 160 43
E-Mail: [email protected]

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