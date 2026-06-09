ERSTE Stiftung unterstützt Biennale Matter of Art 2026

Wien (OTS) -

Die ERSTE Stiftung lädt als Hauptpartner von tranzit.org zum Opening Weekend der Biennale Matter of Art von 11. bis 14. Juni 2026 nach Prag und Pardubice ein. Die Biennale Matter of Art zählt zu den wichtigsten Plattformen für zeitgenössische Kunst in Zentral- und Osteuropa und findet unter dem Titel „Necessary Wishes“ von 12. Juni bis 13. September 2026 statt. Im Mittelpunkt steht ein Verständnis von Kunst als notwendiger Praxis, die aus konkreten Lebensrealitäten entsteht und auf gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedingungen reagiert.

Mehr als 49 Künstler:innen und Kollektive aus unterschiedlichen internationalen Kontexten präsentieren ihre Arbeiten, darunter befinden sich sechs neu entwickelte Projekte. Die kuratorische Konzeption verbindet individuelle Perspektiven mit kollektiven Fragestellungen und thematisiert Solidarität, Verletzlichkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt.



Das Eröffnungswochenende markiert den offiziellen Auftakt der Biennale und umfasst ein vielfältiges Programm mit Preview, Eröffnungsfeier sowie Performances, Führungen und weiteren Formaten an mehreren Orten in Prag und Pardubice. Die Biennale wird von tranzit.cz in Zusammenarbeit mit der Nationalgalerie Prag, der GAMPA - Stadtgalerie Pardubice sowie dem Petrohradská kolektiv organisiert. Das Projekt wird gemeinsam kuratiert von Jaroslava Tomanová, Jakub Gawkowski und František Fekete.

Die Pressekonferenz zur Eröffnung der Biennale Matter of Art findet am 11. Juni 2026 um 11:00 Uhr in der Nationalgalerie Prag (Messepalast) statt und wird in tschechischer und englischer Sprache abgehalten; eine Simultanübersetzung steht zur Verfügung.

tranzit.org ist ein von der ERSTE Stiftung initiiertes Netzwerk unabhängiger Organisationen für zeitgenössische Kunst in Österreich sowie in Mittel- und Osteuropa. Im Rahmen ihres Engagements für Kunst, gesellschaftlichen Dialog und kulturellen Austausch in Europa unterstützt die ERSTE Stiftung die Biennale Matter of Art als Hauptpartner von tranzit.org.



Die ERSTE Stiftung ist eine gemeinnützig tätige Stiftung. Sie legt ihren Fokus auf finanzielle Gesundheit und die Stärkung der Demokratie. Als Kernaktionärin der ERSTE Group sichert sie die unabhängige Zukunft eines der größten Finanzdienstleister in Zentraleuropa.