Czernohorszky: „100 Projekte Raus aus Gas“ gewinnt renommierten EU-Energie-Preis

Wien (OTS) -

Europäische Anerkennung für die Wiener Wärmewende: Die Initiative „100 Projekte Raus aus Gas“ der Abteilung Energieplanung der Stadt Wien hat beim Publikumsvoting der European Sustainable Energy Awards 2026 der Europäischen Kommission den ersten Platz in der Kategorie „Local Energy Action“ erreicht. Die Auszeichnung wurde im Rahmen der European Sustainable Energy Week am 9. Juni 2026 in Brüssel verliehen.

Mit der Initiative zeigt Wien anhand konkreter Umsetzungsbeispiele, wie der Ausstieg aus Öl und Gas und der Umstieg auf erneuerbare Wärme- und Kälteversorgung in einer Großstadt gelingen kann. Im Fokus stehen insbesondere mehrgeschoßige Bestandsgebäude außerhalb des Fernwärmegebiets – also jene Gebäude, in denen die Umstellung technisch, organisatorisch und sozial besonders anspruchsvoll ist.

„Als wir uns 2020 zur hundertprozentigen Klimaneutralität verpflichtet haben, war es uns besonders wichtig, viele Partnerinnen und Partner zu finden, die mit uns gemeinsam an einem Strang ziehen. In nur wenigen Jahren haben wir ein großes Netzwerk mit rund 350 Unternehmen aufgebaut und gezeigt, dass es in jedem Gebäude, egal wie alt es auch sein mag, eine Alternative für fossiles Gas gibt. Ich bin sehr stolz, dass unsere Arbeit fruchtet und von der EU gewürdigt wird. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Erweiterung unseres Netzwerks und an unserem Gesamtziel“, sagt Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Vom Pilotprojekt zum Praxiswissen

Die Initiative setzt dort an, wo der Umstieg von Gas auf erneuerbare Wärme in der Praxis oft besonders komplex ist: bei der konkreten Umsetzung im Gebäude. Begleitet werden Projekte in unterschiedlichen Ausgangssituationen – von der ersten Idee über technische Varianten bis hin zu Fragen der Organisation, Finanzierung und Kommunikation mit Eigentümer*innen und Bewohner*innen.

„Der Erfolg der Initiative zeigt sich in der konkreten Umsetzung. In zahlreichen Projekten wird deutlich, wie der Ausstieg aus Gas bereits heute umgesetzt werden kann und so der Markt für neue Lösungen aufbereitet wird. Gleichzeitig bauen wir einen umfassenden Wissensschatz auf, der es ermöglicht, erfolgreiche Ansätze dauerhaft zu verankern“, so Herbert Ritter, Abteilungsleiterin-Stellvertreter der Abteilung Energieplanung der Stadt Wien.

Die Erfahrungen aus diesen Projekten werden gesammelt, ausgewertet und für weitere Vorhaben nutzbar gemacht. Dadurch entsteht ein wachsender Wissenspool für Wien: Welche Lösungen funktionieren in welchen Gebäudetypen? Welche Schritte erleichtern Entscheidungen? Und wie können Projekte so vorbereitet werden, dass sie schneller in die Umsetzung kommen?

„Der Erfolg der Initiative liegt darin, dass sie nicht bei theoretischen Konzepten stehen bleibt, sondern echte Projekte begleitet, Erfahrungen sammelt und dieses Wissen für weitere Umsetzungen nutzbar macht. Gerade im mehrgeschoßigen Bestandswohnbau braucht es Orientierung, Austausch und praxistaugliche Lösungen. Genau hier setzt die Initiative an“, sagt Jutta Löffler, Geschäftsführerin der Klima- und Innovationsagentur Wien, die die Stadt Wien bei der Umsetzung der Initiative begleitet und unterstützt.

In den vergangenen zwei Jahren wurden im Rahmen der Initiative Projekte begleitet, die jährlich mehr als 2.300 Tonnen CO₂ einsparen. Damit zeigen die „100 Projekte Raus aus Gas“, wie aus einzelnen Maßnahmen ein skalierbarer Beitrag zur klimaneutralen Wärmeversorgung Wiens bis 2040 wird.

Europäische Auszeichnung für lokale Energieinitiativen

Die European Sustainable Energy Awards zählen zu den wichtigsten europäischen Auszeichnungen im Bereich nachhaltiger Energie. Mit ihnen prämiert die Europäische Kommission Projekte und Initiativen, die den Übergang zu sauberer Energie aktiv vorantreiben und anderen Städten und Regionen als Vorbild dienen.

In der Kategorie „Local Energy Action“ werden lokale Energieinitiativen ausgezeichnet, die konkrete Maßnahmen für die Energiewende auf kommunaler oder lokaler Ebene umsetzen. Der erste Platz für „100 Projekte Raus aus Gas“ unterstreicht die internationale Bedeutung der Wiener Ansätze für eine erneuerbare Wärme- und Kälteversorgung im urbanen Raum.

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