Neue „Wienleben!“-Folge auf W24: von Hafen-Logistik bis Klimaschutz

Wien (OTS) -

Wie funktioniert eine Stadt, die als eine der lebenswertesten der Welt gilt – und wer sorgt im Hintergrund dafür, dass sie sich laufend weiterentwickelt? Die neue Ausgabe von „Wienleben!“ liefert Einblicke in Projekte der Wien Holding, die Wien bewegen. Die aktuelle Folge der monatlichen Sendung ist am Mittwoch, 10. Juni, um 18:00 Uhr in W24 zu sehen. Nach Ausstrahlung im Fernsehen ist „Wienleben!“ auch online unter www.w24.at/Sendungen-A-Z/Wienleben und www.wienholding.tv abrufbar. Durch die Sendung führt TV-Moderator Rebin Showkat.

Wieder Rekordjahr für den Hafen Wien

Der Hafen Wien verzeichnete 2025 erneut ein Rekordergebnis und bestätigt damit seine Rolle als wichtiger Wirtschafts- und Logistikstandort. Rund 200 Unternehmen und 5.000 Arbeitsplätze profitieren von der Infrastruktur des Hafens, der zugleich verstärkt auf Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Energieversorgung setzt.

DDSG Blue Danube präsentiert Prosecco Cruise

Zum Start der Sommersaison lassen die Geschäftsführer der DDSG Blue Danube, Wolfgang Fischer und Johannes Kammerer, ein neues geschmackvolles Angebot vom Stapel laufen. Bei allen Linienfahrten in der Bundeshauptstadt, die an 364 Tagen im Jahr ablegen, können Passagiere ab sofort auch unlimitierten Prosecco- oder Aperol-Genuss als Add-on dazubuchen.

Sport Arena Wien: Energie aus Sonne und Erde

Die Sport Arena Wien setzt neue Maßstäbe im Klimaschutz: Herzstück ist Europas größte PVT-Anlage – „Photovoltaisch-Thermisch“. Sie erzeugt gleichzeitig Strom und Wärme und ist Teil eines Energiekonzepts aus erneuerbaren Quellen. Dafür gab es die klimaaktiv Gold-Plakette. Betreiberin der Sport Arena Wien ist die Wien Holding Sport.

„A Muslim, a Christian and a Jew” im Jüdischen Museum Wien

Im Jüdischen Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, läuft bis Anfang November die Ausstellung „A Muslim, a Christian and a Jew” des israelischen Künstlers Eran Shakine im Museum Dorotheergasse. Zahlreiche Gäste aus Politik, Kultur und Medien nahmen an der Eröffnung teil. Eran Shakine war persönlich aus Tel Aviv angereist.

Stationentheater Ganymed am Otto Wagner Areal

GANYMED AREAL heißt die neue Inszenierung von Regisseurin Jacqueline Kornmüller, mit der das Stationentheater erstmals am Otto Wagner Areal zu sehen ist (nun verlängert bis Ende Oktober!). Die Wien Holding ist mit ihrem Unternehmen Otto Wagner Areal Revitalisierung GmbH damit betraut, das Areal städtebaulich weiterzuentwickeln. "Ganymed" ist eine Aufführung der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK).

WIP realisiert Schulerweiterung in der Donaustadt

In der Donaustadt hat der Ausbau der Löwenschule Aspern begonnen. Mit einem rund 2.100 Quadratmeter großen Neubau entstehen zusätzliche Bildungsräume, Flächen für die schulische Tagesbetreuung sowie neue Freiräume für die Schüler*innen. Die Umsetzung erfolgt durch die WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH, ein Unternehmen der Wien Holding-Tochter WSE Wiener Standortentwicklung.

Neuer Gemeindebau begeht Gleichenfeier

In der Spengergasse im 5. Bezirk entsteht ein neuer Gemeindebau. Die WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH, ein Unternehmen der Wien Holding-Tochter WSE Wiener Standortentwicklung GmbH, zeichnet für die Projektleitung und -steuerung verantwortlich. „Wienleben!“ berichtet von der Gleichenfeier.

Pressefotos:

Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.