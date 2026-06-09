FPÖ – Niegl: Wohnbau-Alarm zeigt Versagen der Wiener Stadtregierung

Wien (OTS) -

Die aktuellen Zahlen zum Wiener Wohnbau sind alarmierend. Laut dem aktuellen Neubaubericht wird heuer rund jede vierte geplante Wohnung nicht fertiggestellt. Statt der ursprünglich erwarteten 12.600 Wohnungen sollen lediglich rund 9.400 Wohneinheiten entstehen. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung weiter und der Druck auf den Wohnungsmarkt nimmt zu.

„Diese Entwicklung ist ein Warnsignal, das die rot-pinke Stadtregierung endlich ernst nehmen muss. Wenn immer weniger Wohnungen gebaut werden, wird leistbarer Wohnraum zwangsläufig knapper und teurer. Die Leidtragenden sind die Wiener Familien, die ohnehin bereits unter steigenden Wohn- und Lebenshaltungskosten leiden“, warnt der Wohnbausprecher der FPÖ-Wien LAbg. Michael Niegl.



Für Niegl ist klar, dass die Stadt Wien deutlich stärker als bisher in den gemeinnützigen Wohnbau investieren muss. „Wenn der private Wohnbau aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen zurückgeht, muss die Stadt gegensteuern und den gemeinnützigen Wohnbau massiv ausbauen. Nur so kann langfristig sichergestellt werden, dass leistbare Wohnungen für die Wiener Bevölkerung verfügbar bleiben. Wohnen darf nicht zum Luxusgut werden. Die Stadt muss jetzt handeln und den gemeinnützigen Wohnbau zur Priorität machen, anstatt tatenlos zuzusehen, wie sich die Wohnungskrise weiter verschärft!“