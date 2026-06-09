Termin: Online-Pressegespräch zum Deal bei neuen EU-Entlastungsmaßnahmen für Unternehmen | 10. Juni 2026 um 14.00 Uhr

Wien (OTS) -

Online-Pressegespräch zu neuen EU-Entlastungsmaßnahmen für Small Mid-Cap-Unternehmen (Omnibus-IV-Paket) mit EP-Verhandlungsführer Lukas Mandl



Das Europäische Parlament und der Rat haben sich heute in Verhandlungen auf vereinfachte Vorschriften für sogenannte Small Mid-Cap-Unternehmen (SMCs) geeinigt und damit eine neue Unternehmenskategorie zwischen KMU und Großunternehmen geschaffen. Als kleine Mid-Caps gelten künftig Unternehmen mit bis zu 1.000 Beschäftigten sowie einem Umsatz von 200 Mio. EUR oder einer Bilanzsumme von 172 Mio. EUR. Ziel der neuen Regelungen ist es, die Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen zu stärken, wenn sie über den Status eines KMU hinauswachsen.

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] oder unter +43 660 4444 330.



Termin und Link

WANN: Mittwoch, 10. Juni 2026, 14.00 Uhr

WO: Online (MS Teams)

Online-Pressebriefing zum Deal beim Omnibus IV mit Berichterstatter Lukas Mandl | Meeting-Join | Microsoft Teams

Meeting ID: 339 916 700 646 555

Passcode: B6Eh37Ai

Journalistinnen und Journalisten können online an der Pressekonferenz teilnehmen. Geben Sie bitte bei der Verbindung Ihren Namen und das Medium, das Sie vertreten, an.



Hintergrundinformationen

- Presseinformation des Europäischen Parlaments

- Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE)

- Berichterstatter Lukas Mandl​

Pressegespräch zum Deal bei neuen EU-Entlastungsmaßnahmen für Unternehmen

Pressegespräch zu neuen EU-Entlastungsmaßnahmen für Small Mid-Cap-Unternehmen (Omnibus-IV-Paket) mit EP-Verhandlungsführer Lukas Mandl

Datum: 10.06.2026, 14:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Online

URL: https://teams.microsoft.com/meet/339916700646555?p=ZYtZj0R2oUr7Mm2QNL