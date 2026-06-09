Wie frei ist die Meinung? Der große Streit um Cancel Culture und teure Likes | „Pro und Contra“ am Dienstag um 22:25 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Wien (OTS) -

Vom Kultur-Boykott bis zum folgenschweren Klick im Netz: „Pro und Contra“ widmet sich heute Abend um 22:25 Uhr auf PULS 4 & JOYN in einer Schwerpunktsendung den Grenzen der Meinungsfreiheit in Österreich. Zuerst wird der Fall Peter Thiel behandelt. Ist es ein Kniefall vor der Cancel Culture? Nach heftigen Protesten haben die Wiener Festwochen den Auftritt von US-Milliardär Peter Thiel abgesagt. Ein notwendiges Zeichen oder ein Armutszeugnis für den freien Diskurs? Bei Moderatorin Manuela Raidl diskutieren:

Gernot Blümel (Ex-Minister für Kunst, Kultur und Medien, ÖVP)

(Ex-Minister für Kunst, Kultur und Medien, ÖVP) Ewa Ernst-Dziedzic (ehem. Nationalratsabgeordnete, Die Grünen)

(ehem. Nationalratsabgeordnete, Die Grünen) Heimo Lepuschitz (Kommunikationsberater und Publizist)

Im zweiten Teil lautet das Thema: Teurer Klick: Droht die Klagswelle wegen eines „Gefällt mir“? Die Causa sorgt für massive Verunsicherung: Kann man in Österreich tatsächlich rechtlich belangt werden, nur weil man ein Posting in den sozialen Medien liked? Wo hört die freie Meinungsäußerung im Netz auf? Es diskutieren bei Manuela Raidl Florian Klenk (Chefredakteur „Falter“) und Manfred Ainedter (Strafverteidiger und Rechtsanwalt).



"Breaking Media" um 23:20 Uhr aus dem Medienministerium zu Streaming-Abgabe und Social-Media-Verbot



Netflix, Amazon Prime und Disney+ – sie sollen künftig in Österreich zur Kasse gebeten werden und einen Teil ihrer Umsätze in heimische Filmproduktionen stecken. Die Logik: Wer hier verdient, soll auch hier investieren. Klingt klar – ist es aber nicht. Denn der aktuelle Entwurf trifft nicht nur die internationalen Konzerne, sondern auch heimische Anbieter wie ServusTV, Canal+ oder den Streamingdienst JOYN. Auch sie müssten die Abgabe zahlen. Moderatorin Gundula Geiginger geht deshalb heute dorthin, wo die Richtung vorgegeben wird: ins Medienministerium und konfrontiert Minister Andreas Babler mit seinen Plänen.



Neben der Streaming-Abgabe steht auch das geplante Social-Media-Verbot im Raum – ein Gesetz, das noch vor dem Sommer fertig sein soll und zu dem Andreas Babler heute Jugendliche zum „Round Table Gespräch“ geladen hat.



„Pro und Contra“ am Dienstag um 22:25 Uhr und "Breaking Media" um 23:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN