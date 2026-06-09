FPÖ – Nepp/Brucker: AMS-Zahlen entlarven Ludwig-SPÖ – Wien ist zum Sozialmagneten für Asylanten geworden

Wien (OTS) -

„Einmal mehr bestätigt sich, dass die Ludwig-SPÖ mit ihrer fatalen Willkommenspolitik zigtausende Sozialmigranten nach Wien gelockt hat. Jetzt ist auch endgültig die SPÖ-Mär widerlegt, wonach man sich nicht aussuchen könne, wer nach Wien kommt.“, so der Wiener FPÖ-Obmann Stadtrat Dominik Nepp und der Sozialsprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Lukas Brucker zu den aktuellen AMS-Zahlen, wonach nach der Streichung der Mindestsicherung für subsidiär Schutzberechtigte viele aus dieser Gruppe einen Job angenommen haben oder aus Wien weggezogen sind.

„Allein 2025 hat die Ludwig-SPÖ rund eine Milliarde Euro Mindestsicherung an Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte verschenkt. Genau deshalb ist Wien heute finanziell am Abgrund und die Wiener werden mit immer neuen Gebühren und Abgaben brutal zur Kasse gebeten. Dieser Irrsinn muss sofort gestoppt werden“, so Nepp und Brucker.

Die FPÖ fordert daher die sofortige Koppelung der Mindestsicherung an die österreichische Staatsbürgerschaft. „Es braucht endlich einen Kurswechsel in Wien – weg von einer Politik für Sozialasylanten und hin zu einer Politik für jene österreichischen Staatsbürger, die täglich in der Früh aufstehen, hart arbeiten und sich ihr Leben oft trotzdem immer weniger leisten können. Dasselbe gilt für unsere Pensionisten, die ein Leben lang gearbeitet haben und dennoch kaum über die Runden kommen. Diesen Kurswechsel wird es nur mit der FPÖ geben“, so die beiden FPÖ-Politiker.