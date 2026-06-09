CEO-Wechsel im Wiener Städtischen Versicherungsverein und in der Wiener Städtischen Versicherung

Wien (OTS) -

In der Aufsichtsratssitzung der Wiener Städtischen am 9. Juni wurde Sonja Brandtmayer, aktuell Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtischen, zur neuen Vorstandsvorsitzenden mit Wirkung 1. Juli 2027 bestellt. Sie folgt dann Ralph Müller nach, der ebenfalls mit 1. Juli 2027 als Vorstandsvorsitzender in den Wiener Städtischen Versicherungsverein, dem Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG), wechselt. Robert Lasshofer bleibt der VIG-Gruppe in beratender Funktion sowie als Aufsichtsratspräsident der Wiener Städtischen Versicherung weiterhin verbunden. „Ich freue mich sehr, dass wir Sonja Brandtmayer als erste weibliche Generaldirektorin für die Wiener Städtische gewinnen konnten, mit ihrer langjährigen Erfahrung, ihrem fundierten Know-how und ihren strategischen Fähigkeiten wird sie die Wiener Städtische auf einem erfolgreichen Wachstumskurs weiterentwickeln. Gleichzeitig möchte ich mich bei Ralph Müller sehr herzlich bedanken. Er hat die Wiener Städtische in unruhigen Zeiten höchst erfolgreich und profitabel geführt, die starke Marktposition des Unternehmens nachhaltig ausgebaut und mit strategischem Weitblick wichtige Impulse für die Zukunft gesetzt“, erklärt Robert Lasshofer, Aufsichtsratspräsident der Wiener Städtischen Versicherung.

Robert Lasshofer zeichnet seit 2021 als Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins verantwortlich. Als Generaldirektor der Wiener Städtischen prägte er von 2010 bis 2020 maßgeblich die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens. Künftig wird er der VIG-Gruppe beratend zur Verfügung stehen und dabei insbesondere seine langjährige Vertriebs- und Managementerfahrung einbringen. Darüber hinaus bleibt er Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wiener Städtischen Versicherung sowie Aufsichtsratsmitglied der Vienna Insurance Group (VIG).

Ralph Müller wird mit Wirkung 1. Juli 2027 die Nachfolge von Robert Lasshofer als Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins antreten. Der studierte Jurist wurde 2021 Generaldirektor der Wiener Städtischen, davor bekleidete er diese Funktion in der DONAU Versicherung. Er startete im Jahr 2011 seine Tätigkeit in der Wiener Städtischen als Vertriebsvorstand, danach war er für das Risiko- und Finanzressort verantwortlich. Müller war vor seiner Zeit in der VIG-Gruppe viele Jahre im Finanzbereich tätig.

Sonja Brandtmayer hat seit ihrem Eintritt in die Wiener Städtische im Jahr 2016 mehrere Führungsfunktionen ausgeübt, darunter die Leitung der Kranken- und Unfallversicherung. Anschließend führte sie erfolgreich die Wiener Städtische Landesdirektion Steiermark, bevor sie 2020 in den Vorstand wechselte. Derzeit verantwortet die studierte Juristin als Generaldirektor-Stellvertreterin den Vertrieb, die Krankenversicherung sowie Marketing und Werbung und Slowenien.

Der Wiener Städtische Versicherungsverein ist Hauptaktionär der Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), der Holdinggesellschaft der international tätigen VIG-Versicherungsgruppe. Der Wiener Städtische Versicherungsverein unterstützt die VIG-Versicherungsgruppe in kulturellen und sozialen Belangen. Dabei legt er großen Wert auf grenzüberschreitenden Austausch mit jenen Ländern Zentral- und Osteuropas, in denen die VIG-Versicherungsgruppe tätig ist. Im Rahmen von Kooperationen und Initiativen werden gezielt Aktivitäten von sozialen Organisationen unterstützt, die unter anderem Platz und Freiräume für persönliche und kulturelle Entfaltung schaffen.

Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist die größte Einzelgesellschaft der internationalen Versicherungsgruppe VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) mit Sitz in Wien und ist mit neun Landesdirektionen, 125 Geschäftsstellen und rund 4.000 Mitarbeitern präsent. Weiters verfügt das Unternehmen über eine Zweigniederlassung in Slowenien. Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist eine innovative und verlässliche Partnerin für sämtliche Kundenbedürfnisse sowohl in privaten Lebenssituationen als auch im Gewerbe- und Firmenkundenbereich.

Aufgrund ihrer Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie wurde die Wiener Städtische als „familienfreundliches Unternehmen“ ausgezeichnet und zuletzt im Jahr 2024 rezertifiziert.