  • 09.06.2026, 12:04:38
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Café Schwarzenberg feiert sein 165-jähriges Bestehen als ältestes Ringstraßencafé Wiens

Das traditionsreiche Ringstraßen-Café verbindet seit 1861 Geschichte, Genuss, Kaffeehauskultur und zeitgemäße Gastronomie. Zum Jubiläum gibt es auch eine eigene Geburtstagstorte.

v. l. n. r.: Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMET, Christian Pannosch, Betriebsleiter Café Schwarzenberg und Stephan Glas, Leitung Restaurants & Kulturstätten bei GOURMET.
Wien (OTS) - 

Seit 165 Jahren prägt das Café Schwarzenberg die Wiener Kaffeehauskultur und ist als ältestes Ringstraßencafé bis heute ein lebendiger Treffpunkt für Einheimische ebenso wie für Gäste aus aller Welt.

„Das Café Schwarzenberg ist ein Ort, der Menschen seit Generationen zusammenbringt, um sich Zeit zu nehmen, zu lesen, zu arbeiten, sich auszutauschen oder einfach den Moment zu genießen. Begleitet von klassischer Kaffeehausküche, traditionellen Mehlspeisen und natürlich unseren Kaffeespezialitäten. Damit steht das Café Schwarzenberg wie nur wenige andere Häuser für die Wiener Kaffeehauskultur und das bereits seit 165 Jahren“, sagt Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMET.

Jubiläum mit besonderer Torte

Anlässlich des 165-jährigen Bestehens wird das Angebot um die Jubiläumstorte erweitert: Die eigens kreierte Himbeer-Rose-Torte mit einem hellen Biskuit mit Beeren und einer fruchtigen Creme mit Himbeerwasser ist seit 1. Juni erhältlich.

Tradition, die täglich gelebt wird

Gegründet im Jahr 1861, nur wenige Jahre nach der Eröffnung der Wiener Ringstraße, hat sich das Café Schwarzenberg rasch zu einem gesellschaftlichen Mittelpunkt der Stadt entwickelt. Als ältestes Kaffeehaus an der Wiener Ringstraße verbindet es bis heute Tradition, Geschichte und zeitgemäße Gastronomie mit traditionellen und modernen Wiener Schmankerln.

Das Café Schwarzenberg heute

Mit 36 Mitarbeiter:innen sorgt das Team täglich dafür, dass diese Tradition erlebbar bleibt. Das Café Schwarzenberg verfügt über 120 Sitzplätze im Innenbereich sowie weitere 80 Plätze im beliebten Schanigarten und ist eines der meistfrequentierten Kaffeehäuser der Stadt. Im Mittelpunkt des Angebots stehen klassische Wiener Kaffeehausspezialitäten: Jährlich werden rund 135.000 Kaffeevariationen aus FAIRTRADE-Kaffee in BIO-Qualität sowie etwa 15.000 Portionen heiße Schokolade serviert.

Live-Musik im Café Schwarzenberg

Neben kulinarischen Spezialitäten ist das Café Schwarzenberg für seine Veranstaltungshighlights mit Live-Musik bekannt. Jeden Freitag und Samstag wird der Abend im Café musikalich begleitet. Besonders beliebt ist der Jazz-Brunch, bei dem ein Jazz-Trio an ausgewählten Sonntagen für stimmungsvolle Klänge und eine besondere Atmosphäre sorgt.

Mehr Informationen finden Sie auf der Website unter www.cafe-schwarzenberg.at

Mehr Informationen über GOURMET finden Sie hier: GOURMET | OTS.at

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