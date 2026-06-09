NTS Access Point Gallery

Wien (OTS) -

Im NTS Office Wien lud der IT-Dienstleister NTS am 8. Juni 2026 gemeinsam mit Cisco, Kunden, Partnern und Technologieinteressierten zur Eröffnung der Access Point Gallery ein. Diese außergewöhnliche Ausstellung widmete sich der Geschichte der Cisco Access Points und zeigte eindrucksvoll, wie sich WLAN-Technologie über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg entwickelt hat. Von den ersten Modellen bis zu modernen All-in-One-Geräten konnten die Gäste die technische und gestalterische Evolution der Access Points hautnah erleben.

Wireless Geschichte zum Entdecken

Im 7. Obergeschoss des NTS Office Wien wurde Technik für einen Abend zur Ausstellung. Die Gäste konnten verschiedene Cisco Access Points aus unterschiedlichen Generationen entdecken, vergleichen und im Rahmen einer kuratierten Führung mehr über deren Entwicklung erfahren. Vom frühen Modell bis zum modernen All-in-One-Gerät wurde sichtbar, wie stark sich Wireless Technologie in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt hat.

„Meine Erfahrungen mit Access Points sind sehr eng mit NTS verbunden“, sagt Hans Greiner, Managing Director Cisco Österreich. „Daher freut es mich zu sehen, dass bei NTS seit nun über 30 Jahren so viele Menschen mit technologischer Begeisterung am Werk sind und außergewöhnliche Dinge entstehen, wie diese Access Point Gallery, die Technologie, Kunst und Entwicklung miteinander verbindet.“

Genau dieser Perspektivenwechsel machte den Abend besonders: Access Points wurden nicht nur als Hardware gezeigt, sondern als Objekte mit Geschichte. Die Gallery zeigte, wie viel technischer Fortschritt in Geräten steckt, die im Alltag meist selbstverständlich geworden sind.

„Ich finde es großartig, dass die Access Point Gallery nun dauerhaft bei uns im 7. Stock zu sehen ist. Sie lädt dazu ein, genauer hinzuschauen und die technologische Entwicklung der vergangenen Jahre sichtbar zu erleben“, betont Michael Frischauf, Standortleiter NTS Wien.

Für NTS ist Wireless seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil zahlreicher Kundenprojekte. Die Ausstellung zeigte daher nicht nur historische Geräte, sondern auch die Begeisterung und Expertise, mit denen sich das Team diesem Thema widmet.

“Den ersten vergisst man nie”

„Das Ganze hat damit begonnen, dass ich ein paar besondere Access Points, die ich über die Jahre gesammelt habe, bei uns im Büro aufhängen wollte“, erzählt Stefan Angerer, Team Lead DI Networking in Wien. Im Laufe der Jahre hat Angerer mehr als 50 Cisco Access Points zusammengetragen. Für die Ausstellung fiel die Auswahl auf 12 prägende Modelle, die wichtige technische und optische Meilensteine besonders gut zeigen. „Die Auswahl war gar nicht so einfach, weil eigentlich alle Modelle ihre Bedeutung haben“, so Angerer. Sein persönliches Lieblingsstück ist gleich das erste Modell der Ausstellung: Es war der erste Cisco Access Point, mit dem Angerer beruflich in Kontakt kam. „Den ersten vergisst man nie“, sagt er schmunzelnd.

Neben den Exponaten bot der Abend auch Raum für fachlichen Austausch und persönliche Gespräche. Gäste, Cisco und das NTS Wireless Team sprachen über technologische Entwicklungen, praktische Erfahrungen und die Anforderungen moderner Netzwerke.

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