„ZIB Talk“ mit Simone Stribl zum Thema „Vor der Budgetrede: Wie hart wird der Sparkurs?“

Wien (OTS) -

Am Vorabend der mit Spannung erwarteten Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer richtet sich der Blick auf die zentrale Frage: Wie tief werden die Einschnitte tatsächlich ausfallen? Die Bundesregierung will Milliarden einsparen und gleichzeitig neue politische Schwerpunkte setzen, um Österreich bis 2028 aus dem EU-Defizitverfahren zu führen. Als fix gelten Einsparungen bei Pensionen und im öffentlichen Dienst. Doch reichen die angekündigten Maßnahmen aus, um die Budgetziele zu erreichen? Wo wird darüber hinaus gekürzt – und ist die Regierung auch bereit, bei der Parteienfinanzierung den Rotstift anzusetzen? Darüber diskutieren heute, am 9. Juni 2026, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Simone Stribl im „ZIB Talk“:

Andreas Hanger, ÖVP

Arnold Schiefer, FPÖ

Gerhard Steger, ehem. Sektionschef Finanzministerium

Christina Traar, „Kleine Zeitung“