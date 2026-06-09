  • 09.06.2026, 11:59:32
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„ZIB Talk“ mit Simone Stribl zum Thema „Vor der Budgetrede: Wie hart wird der Sparkurs?“

Heute, am 9. Juni, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Am Vorabend der mit Spannung erwarteten Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer richtet sich der Blick auf die zentrale Frage: Wie tief werden die Einschnitte tatsächlich ausfallen? Die Bundesregierung will Milliarden einsparen und gleichzeitig neue politische Schwerpunkte setzen, um Österreich bis 2028 aus dem EU-Defizitverfahren zu führen. Als fix gelten Einsparungen bei Pensionen und im öffentlichen Dienst. Doch reichen die angekündigten Maßnahmen aus, um die Budgetziele zu erreichen? Wo wird darüber hinaus gekürzt – und ist die Regierung auch bereit, bei der Parteienfinanzierung den Rotstift anzusetzen? Darüber diskutieren heute, am 9. Juni 2026, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Simone Stribl im „ZIB Talk“:

Andreas Hanger, ÖVP

Arnold Schiefer, FPÖ

Gerhard Steger, ehem. Sektionschef Finanzministerium

Christina Traar, „Kleine Zeitung“

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