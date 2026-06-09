Almdudler übernimmt deutschlandweit Vertrieb der Einweggebinde & bündelt damit Vertriebskompetenz für die Zukunft

Wien (OTS) -

Almdudler stellt die Weichen für die Zukunft: Mit 1. Jänner 2027 übernimmt die Almdudler Deutschland GmbH auch den Vertrieb ihrer PET- und Dosen-Einweggebinde in Deutschland in Eigenregie. Künftig wird das gesamte Almdudler Sortiment im wichtigsten Exportmarkt Deutschland aus einer Hand vermarktet. Mit diesem Schritt werden die bisher von der Hermann Pfanner Getränke GmbH wahrgenommenen Vertriebsverantwortlichkeiten mit 31.12.2026 beendet.

Deutschland ist seit vielen Jahren der wichtigste Auslandsmarkt für Almdudler und bietet weiterhin großes Wachstumspotenzial. Mit der Bündelung der Vertriebsaktivitäten schafft das österreichische Familienunternehmen die Grundlage, die Marke noch näher an Handelspartnern und Konsumentinnen und Konsumenten weiterzuentwickeln und flexibel auf die Anforderungen eines dynamischen Marktes zu reagieren. „Almdudler ist heute weit über die Grenzen Österreichs hinaus erfolgreich. Mit der Übernahme des Vertriebs schaffen wir die Voraussetzung, unsere Aktivitäten noch gezielter auf die Bedürfnisse des Handels und der Konsumentinnen und Konsumenten auszurichten und die Marke nachhaltig weiterzuentwickeln“ , erklären Thomas Heribert und Michaela Klein, Eigentümer von Almdudler.

Partnerschaft mit Pfanner ist von Wertschätzung geprägt

„Mit der Hermann Pfanner Getränke GmbH verbindet uns eine zehnjährige, äußerst erfolgreiche Wegstrecke im deutschen Markt. Für das große Engagement beim Vertrieb unserer Einweggebinde bedanken wir uns ausdrücklich“ , ergänzt Gerhard Schilling, Geschäftsführer von Almdudler. Die Abstimmungen der vergan­genen Monate sowie die gemeinsam geplante, geordnete Übergabe unterstrei­chen die vertrauensvolle und konstruktive Beziehung beider Häuser. Bis Ende 2026 wird Pfanner weiterhin sämtliche Vertriebsaufgaben in Deutschland wahrnehmen und eine zuverlässige Belieferung des deutschen Handels sicherstellen. Parallel dazu bereitet sich Almdudler intensiv darauf vor, den Vertrieb deutschlandweit ab 2027 nahtlos in Eigenverantwortung fortzuführen.

Strategischer Schritt für weiteres Wachstum in Deutschland

„Die Bündelung der Vertriebsaktivitäten in Deutschland ist ein wichtiger strate­gischer Schritt für Almdudler. Damit schaffen wir die Grundlage, unsere Marktposition im wichtigsten Exportmarkt langfristig weiter auszubauen und unsere Wachstums­ziele konsequent voranzutreiben" , ergänzt Schilling. Gemeinsam mit Kunden, Handelspartnern und den Liebhabern der starken Marke Almdudler will das Unternehmen auf dieser Basis die nächsten Kapitel seiner Erfolgsgeschichte in Deutschland schrei­ben und weiterhin für Impulse sowie erfrischende Genussmo­mente im Alltag sorgen.

Österreichisches Original mit internationalem Erfolg