- 09.06.2026, 11:53:33
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Almdudler übernimmt deutschlandweit Vertrieb der Einweggebinde & bündelt damit Vertriebskompetenz für die Zukunft
Strategische Neuordnung in Deutschland stärkt das österreichische Familienunternehmen & schafft beste Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der Kultmarke
Almdudler ist heute weit über die Grenzen Österreichs hinaus erfolgreich. Mit der Übernahme des Vertriebs schaffen wir die Voraussetzung, unsere Aktivitäten noch gezielter auf die Bedürfnisse des Handels und der Konsumentinnen und Konsumenten auszurichten und die Marke nachhaltig weiterzuentwickeln
Almdudler stellt die Weichen für die Zukunft: Mit 1. Jänner 2027 übernimmt die Almdudler Deutschland GmbH auch den Vertrieb ihrer PET- und Dosen-Einweggebinde in Deutschland in Eigenregie. Künftig wird das gesamte Almdudler Sortiment im wichtigsten Exportmarkt Deutschland aus einer Hand vermarktet. Mit diesem Schritt werden die bisher von der Hermann Pfanner Getränke GmbH wahrgenommenen Vertriebsverantwortlichkeiten mit 31.12.2026 beendet.
Deutschland ist seit vielen Jahren der wichtigste Auslandsmarkt für Almdudler und bietet weiterhin großes Wachstumspotenzial. Mit der Bündelung der Vertriebsaktivitäten schafft das österreichische Familienunternehmen die Grundlage, die Marke noch näher an Handelspartnern und Konsumentinnen und Konsumenten weiterzuentwickeln und flexibel auf die Anforderungen eines dynamischen Marktes zu reagieren.
„Almdudler ist heute weit über die Grenzen Österreichs hinaus erfolgreich. Mit der Übernahme des Vertriebs schaffen wir die Voraussetzung, unsere Aktivitäten noch gezielter auf die Bedürfnisse des Handels und der Konsumentinnen und Konsumenten auszurichten und die Marke nachhaltig weiterzuentwickeln“, erklären Thomas Heribert und Michaela Klein, Eigentümer von Almdudler.
Partnerschaft mit Pfanner ist von Wertschätzung geprägt
„Mit der Hermann Pfanner Getränke GmbH verbindet uns eine zehnjährige, äußerst erfolgreiche Wegstrecke im deutschen Markt. Für das große Engagement beim Vertrieb unserer Einweggebinde bedanken wir uns ausdrücklich“, ergänzt Gerhard Schilling, Geschäftsführer von Almdudler. Die Abstimmungen der vergangenen Monate sowie die gemeinsam geplante, geordnete Übergabe unterstreichen die vertrauensvolle und konstruktive Beziehung beider Häuser. Bis Ende 2026 wird Pfanner weiterhin sämtliche Vertriebsaufgaben in Deutschland wahrnehmen und eine zuverlässige Belieferung des deutschen Handels sicherstellen. Parallel dazu bereitet sich Almdudler intensiv darauf vor, den Vertrieb deutschlandweit ab 2027 nahtlos in Eigenverantwortung fortzuführen.
Strategischer Schritt für weiteres Wachstum in Deutschland
„Die Bündelung der Vertriebsaktivitäten in Deutschland ist ein wichtiger strategischer Schritt für Almdudler. Damit schaffen wir die Grundlage, unsere Marktposition im wichtigsten Exportmarkt langfristig weiter auszubauen und unsere Wachstumsziele konsequent voranzutreiben", ergänzt Schilling. Gemeinsam mit Kunden, Handelspartnern und den Liebhabern der starken Marke Almdudler will das Unternehmen auf dieser Basis die nächsten Kapitel seiner Erfolgsgeschichte in Deutschland schreiben und weiterhin für Impulse sowie erfrischende Genussmomente im Alltag sorgen.
Österreichisches Original mit internationalem Erfolg
Was 1957 in Österreich begann, begeistert heute Menschen weit über die Landesgrenzen hinaus. Deutschland hat sich dabei zum wichtigsten Auslandsmarkt für Almdudler entwickelt. Mit der neuen Vertriebsstruktur schafft das Familienunternehmen die Voraussetzungen, seine Werte, seine Herkunft und sein einzigartiges Geschmackserlebnis künftig noch direkter zu den Menschen in Deutschland zu bringen. „
Unser Ziel ist es, die Marke Almdudler in Deutschland eigenständig weiterzuentwickeln und ihre besondere Identität noch stärker erlebbar zu machen“, erklärt Thomas Horak, Geschäftsführer der Almdudler Deutschland GmbH.
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