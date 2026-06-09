  • 09.06.2026, 11:49:02
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FPÖ – Brucker: ORF-Wien verkommt immer mehr zum Sprachrohr der Ludwig-SPÖ

Einseitige Berichterstattung statt öffentlich-rechtlicher Ausgewogenheit – Fernwärme-Chaos in Ottakring und Penzing völlig ausgeblendet

Wien (OTS) - 

„Die gestrige Wien-Heute Sendung war erneut ein Paradebeispiel dafür, wie der ORF-Wien seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag mit parteipolitischer Gefälligkeit für die Ludwig-SPÖ verwechselt“, kritisiert der Mediensprecher der Wiener FPÖ LAbg. Lukas Brucker.

So seien in der Sendung SPÖ-Politiker gleich mehrfach prominent zu Wort gekommen: „O-Töne von Bürgermeister Ludwig und SPÖ-Vizebürgermeisterin Novak beim Beitrag zur Medienförderung, ein Auftritt von Stadträtin Sima beim Umspannwerk, Berichterstattung über den SPÖ-Umzug aus der Löwelstraße sowie SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker bei der Lungenkrebs-Diagnostik – die SPÖ durfte sich einmal mehr nach Belieben präsentieren“, so Brucker.

Völlig ausgeblendet werde hingegen die fünftägige Abschaltung der Fernwärme in Ottakring und Penzing, von der zigtausende Wiener betroffen sein werden. „Dabei war es die FPÖ, die dieses Thema als Erste öffentlich aufgezeigt und kritisiert hat. Dass ein derart massiver Eingriff in die Lebensqualität zigtausender Haushalte in der Berichterstattung keine Rolle spielt, ist mehr als bezeichnend“, erklärt Brucker.

„Mit objektiver und ausgewogener Berichterstattung hat das längst nichts mehr zu tun. Der ORF-Wien vermittelt zunehmend den Eindruck einer roten Hofberichterstattung zugunsten der Stadtregierung. Die Wienerinnen und Wiener finanzieren den ORF über Gebühren und haben daher Anspruch auf faire, kritische und ausgewogene Information und nicht auf SPÖ-PR im öffentlich-rechtlichen Gewand“, betont Brucker.

Die FPÖ werde diese Entwicklung weiterhin klar benennen und eine ausgewogene Berichterstattung einfordern. „Der ORF hat einen gesetzlichen Informationsauftrag und keinen Parteiauftrag für die SPÖ“, so der Wiener FPÖ-Mediensprecher.

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