MILIZ-GALA 2026 – „Landesverteidigung ist Gemeinschaftaufgabe!“

Wien (OTS) -

Am 9.6.1808 wurde das Patent über die Organisation der Landwehr erlassen. Der Grundgedanke dazu wird heutzutage durch das in der Bundesverfassung verankerte Milizsystem fortgetragen. Jährlich ist somit am 9.6. „Tag der Miliz“, um die „Milizsoldaten“ des österreichischen Bundesheeres und deren Bedeutung als „Staatsbürger in Uniform“ undals „Botschafter“ der Umfassenden Landesverteidigung hervorzuheben.

Bereits am gestrigen Abend fand in Wien die MILIZ-GALA 2026 statt. Organisiert durch den MILIZVERBAND ÖSTERREICH (MVÖ) trafen sich höchstkarätige Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Bundesheer, um gemeinsam diesen Tag feierlich zu begehen. Raiffeisen Generalanwalt Mag. Erwin Hameseder, Vorsitzender der Wehrdienstkommission und selbst Milizoffizier im Rang eines Generalmajors, wurde in Anerkennung seiner Verdienste um das Milizwesen die Ehrenmitgliedschaft des MVÖ verliehen.

Darüber hinaus wurden aktuelle Fragen rund um die Umfassende Landesverteidigung angesprochen – einmal mehr stand die Wehrdienstreform im Zentrum.

Über die mangelnde Entscheidungsfreude der Politik wurden Verwunderung und Ungeduld zum Ausdruck gebracht.

Raiffeisen Generalanwalt Mag. Erwin Hameseder: „Ein Rosinenpicken zwischen den empfohlenen Modellen der Wehrdienstkommission ist aus fachlichen Gründen abzulehnen!“

MVÖ-Präsident Dipl.-Ing. Armin Richter: „Jeder verlorene Monat schwächt unsere Verteidigungsfähigkeit!“

IV-Generalsekretär-Stellvertreter Mag. Peter Koren: „Wir müssen starke Überzeugungsarbeit leisten und nicht den Taktierern das Feld überlassen.“

Die Anwesenden waren sich einig: Die Wehrdienstkommission hat entsprechend ihrem Auftrag mit dem Modell ÖSTERREICH PLUS 8+2 eine klare Empfehlung ausgesprochen - die Politik hat die dafür nötigen Entscheidungen möglichst unverzüglich zu treffen, um eine rasche Umsetzung zu ermöglichen.

Der MVÖ ist ein unabhängiger und überparteilicher Interessensverband aller Wehrpflichtigen des Miliz- und Reservestandes des Österreichischen Bundesheeres. Er verbreitet den Milizgedanken und die Grundsätze der Umfassenden Landesverteidigung in der österreichischen Gesellschaft und pflegt ein aktives Netzwerk zwischen dem Bundesheer und der Wirtschaft.