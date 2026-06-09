WM-Fieber im Wiener Prater: Public Viewing im Bio-Restaurant „Luftburg – Kolarik im Prater“

Wien (OTS) -

Pünktlich zum Start der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft am 11. Juni verwandelt sich die „Luftburg – Kolarik im Prater“ in eine stimmungsvolle Public-Viewing-Arena. Vom Eröffnungsspiel bis zum Finale am 19. Juli 2026 werden die wichtigsten WM-Matches während der regulären Öffnungszeiten live im gemütlichen Innenbereich sowie im schattigen Gastgarten übertragen.

Das weltweit größte vollzertifizierte Bio-Restaurant kombiniert mitreißende Sport-Atmosphäre mit erstklassiger Kulinarik: Alle Speisen und Getränke – von der legendären, knusprigen Sur-Stelze bis zu frisch gezapften Bieren – sind zu 100 % in Bio-Qualität. Zu den Programm-Highlights zählen neben allen Vorrunden-Partien Deutschlands und Top-Begegnungen wie England gegen Kroatien auch das prestigeträchtige Duell Argentinien gegen Österreich. Aufgrund des erwarteten Andrangs wird eine frühzeitige Tischreservierung empfohlen.

Fact-Box zum WM Public Viewing: