  • 09.06.2026, 11:27:04
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WM-Fieber im Wiener Prater: Public Viewing im Bio-Restaurant „Luftburg – Kolarik im Prater“

Anstoß(en) in der Luftburg

Anstoß(en) in der Luftburg
Wien (OTS) - 

Pünktlich zum Start der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft am 11. Juni verwandelt sich die „Luftburg – Kolarik im Prater“ in eine stimmungsvolle Public-Viewing-Arena. Vom Eröffnungsspiel bis zum Finale am 19. Juli 2026 werden die wichtigsten WM-Matches während der regulären Öffnungszeiten live im gemütlichen Innenbereich sowie im schattigen Gastgarten übertragen.

Das weltweit größte vollzertifizierte Bio-Restaurant kombiniert mitreißende Sport-Atmosphäre mit erstklassiger Kulinarik: Alle Speisen und Getränke – von der legendären, knusprigen Sur-Stelze bis zu frisch gezapften Bieren – sind zu 100 % in Bio-Qualität. Zu den Programm-Highlights zählen neben allen Vorrunden-Partien Deutschlands und Top-Begegnungen wie England gegen Kroatien auch das prestigeträchtige Duell Argentinien gegen Österreich. Aufgrund des erwarteten Andrangs wird eine frühzeitige Tischreservierung empfohlen.

Fact-Box zum WM Public Viewing:

  • Was: WM Public Viewing (FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026)
  • Wann: 11. Juni bis 19. Juli 2026 (während der regulären Öffnungszeiten)
  • Wo: Luftburg - Kolarik im Prater, Prater 128, 1020 Wien
  • Highlights: Live-Übertragungen u.a. von Argentinien vs. Österreich, England vs. Kroatien, Norwegen vs. Frankreich sowie alle Vorrunden-Spiele von Deutschland.
  • Kulinarik: 100 % zertifizierte Bio-Qualität
  • Reservierungen & Spielplan: Online unter www.kolarik.at/unser-spielplan-zur-wm

Rückfragen & Kontakt

Kolarik im Prater GmbH
Karin Dopplinger
E-Mail: [email protected]

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