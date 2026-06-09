Sommernachtsgala Grafenegg: Glanzvolles Open-Air im Jubiläumsjahr mit Angel Blue, Bogdan Volkov und Julia Hagen

Wien (OTS) -

Nach dem bereits in ORF III gesendeten Festkonzert zur Eröffnung des Rudolf Buchbinder Saals in Grafenegg (29. Mai; weiterhin auf ORF ON verfügbar) steht nun am Freitag, dem 12. Juni 2026, mit der Übertragung der Sommernachtsgala das nächste Highlight der Jubiläumssaison des niederösterreichischen Musikfestivals, das heuer 20 Jahre feiert, auf dem ORF-Programm. Seit 2007 (mit Ausnahme des Coronajahres 2020) ist das glanzvolle Open-Air-Konzert ein alljährlicher Fixtermin im ORF-Kultursommer (Details 2026 unter https://presse.ORF.at) und dank der Übertragungen des ORF auch ein mediales Aushängeschild von Grafenegg. Seit nunmehr zwei Jahrzehnten treten hier herausragende heimische wie internationale Künstlerinnen und Künstler vor der idyllischen Kulisse des weitläufigen Schlossparks auf und begeistern das Publikum vor Ort wie zu Hause an den Bildschirmen. Mit der US-amerikanischen Sopranistin Angel Blue, dem ukrainischen Tenor Bogdan Volkov und der Salzburger Cellistin Julia Hagen stehen heuer drei außergewöhnliche und weltweit renommierte Künstlerpersönlichkeiten auf der imposanten Wolkenturm-Bühne. Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich spielt unter der Leitung seines französischen Chefdirigenten Fabien Gabel. Mit Charme, Witz und großer Spielfreude erklingt ein musikalischer Bogen von prachtvollen orchestralen Werken bis hin zu mitreißenden Arien und Duetten. ORF 2 überträgt die Sommernachtsgala live-zeitversetzt am 12. Juni um 21.20 Uhr (auch auf ORF ON), eine Aufzeichnung ist am Samstag, 20. Juni, um 21.55 Uhr in 3sat zu erleben. Radio Niederösterreich sendet am Sonntag, 14. Juni, um 20.00 Uhr.

Von Oper bis Musical – und zum traditionellen Abschluss: „Pomp and Circumstance“

Die Sopranistin und zweifache Grammy-Preisträgerin Angel Blue präsentiert einen bunten Querschnitt ihres Repertoires, von der Marguerite aus Gounods „Faust“ über die Titelpartie in Puccinis „Tosca“ bis hin zu einem schwelgerischen Ausflug in die Welt des Musicals mit dem Song der Eliza aus „My Fair Lady“.

Bogdan Volkov zählt zu den begehrtesten lyrischen Tenören seiner Generation, wurde vergangenes Jahr vom Magazin Opernwelt zum „Sänger des Jahres“ gekürt und reüssiert derzeit an der Wiener Staatsoper als Lenski in Tschaikowskis „Eugen Onegin“. In diese Rolle schlüpft er auch bei der Sommernachtsgala und interpretiert u. a. „Un'aura amorosa“ aus Mozarts „Così fan tutte“ sowie Leoncavallos berühmte „Mattinata“.

Der Salzburger Cellistin Julia Hagen ist das einzigartige Ambiente des Grafenegger Wolkenturms bereits bestens vertraut. Bei der Sommernachtsgala wird sie „den Schwan“ aus Saint-Saëns’ „Der Karneval der Tiere“ musikalisch zum Leben erwecken. Mit seinen majestätischen Tönen und rasanten Passagen steht zudem ein wahres Virtuosenstück für Cello und Orchester auf dem Spielplan: Tschaikowskis „Pezzo Capriccioso“.

Den krönenden Abschluss des Konzerts bildet – wie es mittlerweile liebgewordene Tradition ist – Edward Elgars „Pomp and Circumstance“.

Durch den Abend führt ORF-Kulturmoderatorin Teresa Vogl. Die Bildregie der live-zeitversetzten Übertragung liegt in den bewährten Händen von Heidelinde Haschek.