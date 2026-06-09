15 Titel für Niederösterreichs Top- und Leitvereine

St. Pölten (OTS) -

Mit dem vergangenen Wochenende ist für Niederösterreichs Top- und Leitvereine eine äußerst erfolgreiche Saison 2025/26 zu Ende gegangen. Insgesamt 15 nationale und internationale Titel gingen an blau-gelbe Mannschaften. „Damit zeigten die heimischen Vereine einmal mehr groß auf, bestätigten ihre unverzichtbare Rolle im österreichischen Sport und sorgten mit historischen Erfolgen und starken Serien für eine Saison, die in Erinnerung bleiben wird“, bilanziert Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Für einen besonderen Höhepunkt zum Saisonabschluss sorgten die Jags aus Bad Vöslau. Die Handballer krönten ihre herausragenden Leistungen mit dem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte und feierten damit einen historischen Erfolg. Auch insgesamt präsentierte sich Niederösterreich im Handball in beeindruckender Form: Die Damen von Hypo Niederösterreich holten mit Cup, Supercup und Meisterschaft alle drei nationalen Titel dieser Saison. Mit dem sechsten Meistertitel in Folge und dem insgesamt 48. Titel der Vereinsgeschichte unterstrichen sie dabei erneut ihre absolute Vormachtstellung. Der UHK Krems rundete die blau-gelbe Handball-Bilanz mit dem dritten Cup-Titel der Geschichte ab.

Doch nicht nur im Handball wurden niederösterreichische Erfolgsgeschichten geschrieben. So legten die Duchess Klosterneuburg im heimischen Basketball eine perfekte Saison ohne Niederlage hin und sicherten sich das Double aus Meisterschaft und Cup. In der Meisterschaft setzten sich zudem die Sabres St. Pölten im Eishockey, Sokol Niederösterreich im Volleyball, die Diving Ducks im Baseball sowie der KSV Orth an der Donau und der KSV Neunkirchen im Kegeln durch. Der TTSC Stockerau durfte sich außerdem über den Cupsieg im Tischtennis freuen.

„Ich gratuliere den Mannschaften, den Betreuerteams und allen, die mit ganz viel Herzblut im Hintergrund engagiert sind, sehr herzlich! Mit harter Arbeit, Kampfgeist und echtem Teamspirit haben sich unsere Vereine nicht nur für ihren Einsatz belohnt, sondern auch eindrucksvolle Erfolgsgeschichten für den niederösterreichischen Sport geschrieben. Sie sind der beste Beweis dafür, wie erfolgreich und vielfältig unser Sportland Niederösterreich ist. Darauf sind wir sehr stolz“, gratuliert Landbauer.

Auch auf internationaler Bühne sorgten niederösterreichische Vereine für große Jubelmomente. Im Stocksport konnten gleich zwei Teams sensationelle Erfolge feiern und sich in die heimischen Geschichtsbücher eintragen. Bei ihrem allerersten Auftritt auf internationaler Bühne jubelten die Damen der SG Pottschach/Neunkirchen gleich über den Champions League-Titel und feierten somit den größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Historisches leisten auch die Herren des ESV Wang. In einem hochdramatischen Finale behielten die Wanger die Oberhand und krönten sich zum vierten Mal in Folge zum Champions League-Sieger und schrieben somit ebenfalls Stocksport-Geschichte.

Für weitere Informationen: SPORTLAND Niederösterreich, Patrick Pfaller, Tel.: +43 2742 9000 19876 / +43 676 812 19876, [email protected]