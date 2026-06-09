„WELTjournal / WELTjournal +“: „Trump – Geburtstag und Jubiläum“ und „Freier als frei – Amerikas Libertäre“

Wien (OTS) -

Das „WELTjournal“ zeigt am Mittwoch, dem 10. Juni 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Reportage „Trump – Geburtstag und Jubiläum“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.25 Uhr „Freier als frei – Amerikas Libertäre“.

WELTjournal: „Trump – Geburtstag und Jubiläum“

Am 14. Juni feiert US-Präsident Trump seinen 80. Geburtstag, Anfang Juli feiern die USA 250 Jahre Unabhängigkeit. Abseits der Feierlichkeiten hält Trump in seiner zweiten Amtszeit die Weltpolitik mehr in Atem denn je. Aggressive Zollpolitik, restriktive Einwanderungsregeln, massive Budgetkürzungen im öffentlichen Sektor sowie die Beschneidung von Minderheitenrechten sind fester Bestandteil seiner politischen Agenda. Kritische Qualitätsmedien wurden systematisch eingeschränkt und durch Trump-treue Plattformen ersetzt. Zudem wurden unter dem neuen Effizienzministerium Zehntausende Beamte entlassen, ohne dass die vom US-Präsidenten versprochenen Einsparungsziele jemals erreicht wurden. Trumps Politik polarisiert und irritiert – nicht nur in den USA, sondern auch auf internationaler Ebene mit den Kriegsschauplätzen in der Ukraine und im Nahen Osten. Gestaltung: Lucas Gregorio

WELTjournal +: „Freier als frei – Amerikas Libertäre“

In den USA gewinnen sogenannte rechts-libertäre Bewegungen zunehmend an Einfluss: Ausgehend von Ultra-Reichen und Tech-Milliardären wie Elon Musk und Peter Thiel findet die Ideologie der radikalen Freiheit auch bei vielen weniger wohlhabenden Trump-Anhängern Anklang. Sie lehnen staatliche Regulierungen ab, fordern die Abschaffung von Steuern, setzen auf ungezügelten Kapitalismus und ein Höchstmaß an persönlicher Freiheit bis hin zu verbotenen medizinischen Optimierungseingriffen. „WELTjournal +“ zeigt, wie die Libertären auf einer Insel in der Karibik Land aufgekauft und mit ihrer Freistadt Próspera ein Experimentierfeld für Deregulierung und poststaatliche Visionen errichtet haben. Dort kann man unter Umgehung staatlicher Gesetze machen, was anderswo verboten ist: von Unternehmertum ohne jegliche Regulierung über organisierte Kämpfe mit Taser-Messern bis zur chirurgischen Implantierung von Kreditkarten oder Türöffner-Chips in den menschlichen Körper. In den USA selbst gilt New Hampshire als Hochburg der Libertären, die im dortigen Kongress breit vertreten sind. Gestaltung: Raphaël Tresanini