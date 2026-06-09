Barbara Stöckl im Gespräch mit Josef Pröll, Lisbeth Bischoff, Samra Kljajic sowie Corinna und Danilo Kamper-Campisi

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 11. Juni 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll, Adelsexpertin Lisbeth Bischoff, Content Creatorin und Autorin Samra Kljajic sowie die Newlyweds Corinna und Danilo Kamper-Campisi zu Gast bei Barbara Stöckl:

Seit einem Jahr steht Ex-Vizekanzler Josef Pröll dem ÖFB-Aufsichtsrat vor. Nun freut er sich auf die erste Teilnahme der österreichischen Nationalelf nach 28 Jahren bei einer Fußball-WM. Welche Erwartungen er an das Team von Ralf Rangnick hat, bespricht er mit Barbara Stöckl.

Lisbeth Bischoff ist auf Du und Du mit den europäischen Royals. König Charles III. hat sie nun ein Buch gewidmet. Wie der britische Monarch regiert und vor welchen Herausforderungen er steht, erzählt die Adelsexpertin pünktlich zur traditionellen „Trooping the Colour“-Zeremonie am Samstag, dem 13. Juni – ORF 2 überträgt live ab 9.40 Uhr.

Auf Social Media begeistert Samra Kljajic als „geschichtegram“ mehrere hunderttausend Follower mit spannenden Fakten aus der Vergangenheit. Jetzt ist ihr zweites Buch „Femme fatale – Die weibliche Macht im Schatten“ erschienen. Über ihre Faszination für Geschichte und warum weibliche Macht auch heute noch hinterfragt wird, spricht sie in „Stöckl“.

Drei Jahre nach ihrem zweiten Platz bei „Dancing Stars“ gaben sich Corinna und Danilo Kamper-Campisi Mitte Mai das Jawort. Wie sich der erste Monat im Hafen der Ehe anfühlt und welchen Stellenwert der Hochzeitstanz für die beiden hatte, verraten sie im Gespräch mit Barbara Stöckl.