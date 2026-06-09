FPÖ – Berger: Brutaler Überfall in Simmering zeigt dramatische Überlastung der Wiener Polizei

Wien (OTS) -

Mit großer Betroffenheit reagiert der Sicherheitssprecher der FPÖ Wien, Stadtrat Stefan Berger, auf den brutalen Überfall auf einen 19-Jährigen im Wiener Hyblerpark in Simmering. Besonders dramatisch sind die Berichte, wonach die Polizei erst rund 45 Minuten nach der Alarmierung am Tatort eingetroffen sein soll. „Dieser tragische Fall bestätigt einmal mehr, dass die Bandenkriminalität in Wien immer weiter ausufert und die massiv unterbesetzte Polizei der steigenden Kriminalitätsentwicklung längst nicht mehr Herr werden kann. Wenn Opfer und Angehörige nach einem derart brutalen Angriff fast eine Dreiviertelstunde auf das Eintreffen der Exekutive warten müssen, dann ist das ein unhaltbarer Zustand und ein deutliches Warnsignal für die Sicherheit in unserer Stadt.“

Berger sieht die Verantwortung klar beim ÖVP-Innenminister: „Karner muss endlich aufwachen und die Realität anerkennen. Wien braucht dringend eine Personaloffensive bei der Polizei. Seit Jahren warnen wir vor einem gefährlichen Personalmangel, während die Herausforderungen auf den Straßen immer größer werden. Die Wiener Polizisten leisten täglich Außergewöhnliches, stoßen aber zunehmend an ihre Belastungsgrenzen.“

Berger fordert daher neben einer deutlichen Aufstockung des Personalstandes auch spürbare Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für die Wiener Exekutive. „Unsere Polizisten verdienen Respekt, Unterstützung und ausreichende personelle Ressourcen. Wer ständig Überstunden leisten muss und trotzdem nicht überall gleichzeitig sein kann, wird vom System im Stich gelassen. Die Wiener Polizei und damit die Sicherheit aller Wiener darf keinesfalls zum Opfer des aktuellen Spardrucks werden.“ Zudem braucht es ein umfassendes Maßnahmenpaket gegen die zunehmende Gewalt- und Bandenkriminalität in Wien, zu dem auch Bürgermeister Ludwig sein klares Bekenntnis ausspricht.