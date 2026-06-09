FESTIVAL RETZ 2026 - HANDELN!

Retz (OTS) -

Unter dem Motto „HANDELN!“ verwandelt sich das Retzer Land vom 10. bis 26. Juli 2026 zum klangmächtigen Erlebnisraum. Oper, Konzert und Literatur laden ein zu grenzüberschreitenden Begegnungen. Künstlerinnen und Künstler der internationalen Musikszene treffen auf regionale Kreativpotentiale.

Mit „Judith & Holofernes“ von Alessandro Scarlatti rückt das Festival einen Stoff ins Zentrum, der an thematischer Brisanz kaum zu überbieten ist: das erste urkundlich überlieferte politische Attentat der Menschheitsgeschichte. Eine Nation steht vor der Kapitulation. Der Feind ist in der Überzahl. Die politische Führung erwägt bedingungslose Kapitulation. Eine Frau nimmt das Schicksal ihres Volkes selbst in die Hand – und wird zur politischen Attentäterin.

In Retz wird diese barocke Musikjuwel als packendes Musiktheater neu gelesen.

In der eindrucksvollen Atmosphäre der Stadtpfarrkirche Retz entfaltet sich die szenische Aufführung von Alessandro Scarlattis „Judith & Holofernes“ als intensives Zusammenspiel aus Musik, Raum und multimedialer Inszenierung. Nach 330 Jahren erklingt das Opus erstmals wieder in seiner Originalgestalt von 1697. Für die Aufführung wurde es nach der originale Handschrift (Kings College, GB) eigens rekonstruiert. Chefdirigent und Barockexperte Luca De Marchi leitet das Ensemble Continuum Wien. Regie und Bühne stammen von Hartmut Schörghofer, die Kostüme von Corinna Crome. Mit Carolina Lippo, Chiara Brunello und Luigi Morassi steht eine internationale Spitzenbesetzung auf der Bühne.

Das Festival Retz ist die einzige Kulturinstitution Europas, die sich seit nunmehr 21 Jahren mit einer jährlichen Neuproduktion der Pflege und Revitalisierung der Kirchenoper widmet. Dabei werden für die spezielle Dramaturgie der Werke spezielle Präsentationsformen entwickelt, die analoge Darstellung mit digital-interaktivem Raumdesign verbinden.

Werkseinführungen begleiten sämtliche Aufführungen und bieten vertiefende Einblicke in Musik, Stoff und Inszenierung der diesjährigen Kirchenoper.

Premiere ist am 10. Juli 2026 um 20 Uhr. Weitere Aufführungen folgen am 12., 17., 19., 24. und 26. Juli jeweils um 19 Uhr.

Ergänzt wird die Kirchenoper durch ein vielschichtiges Programm, das das Leitmotiv „HANDELN!“ in unterschiedlichsten Formaten weiterführt. Bereits im Vorfeld führen die “Countdown-Veranstaltungen” – von der Opernsoirée (27.6.) bis zum Konzert im Schloss mit dem Sinfonischen Blasorchester Retz (09.07.)– in das Festival ein.

Der Trompeter und Komponist Benedikt Fehringer verbindet in „Haute Cuisine & Kalte Küche“ (11.07.) musikalische Grenzgänge zwischen Volksmusik, Jazz, Chanson, Klezmer und Latin mit kulinarischen Begegnungen.

Mit der Reihe „Offene Grenzen“ setzt das Festival starke Zeichen für grenzüberschreitenden kulturellen Austausch. An der historischen Thayabrücke in Hardegg wird das einstige Symbol des Kalten Krieges gemeinsam mit dem Festival Znojmo erneut zum Ort der Begegnung. Mit „Fräulein Blauboad“ (12.07.) treffen dort Donau-Reggae, Beisl-Blues, schwarzer Humor und poetischer Aberwitz aufeinander.

Wanderungen zum Heiligen Stein (18.07.) sowie eine internationale Orgeltour (25.07.) zwischen Retz, Louka, Vrbovec und Pulkau machen Grenzen zu Verbindungsräumen gemeinsamer Kulturgeschichte.

Literatur und gesellschaftspolitische Reflexion prägen weitere Programmpunkte: Die vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin Gertraud Klemm (16.07.) widmet sich Fragen von Macht, Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Verantwortung. Der theologische Vortrag „Glaube, Hoffnung und Widerstand“ (17.07.) beschäftigt sich mit aktuellen Fragen zwischen Demokratie, Haltung und gesellschaftlichem Zusammenhalt.

Mit dem neuen Format „RETZitativ“ schafft das Festival Raum für innovative und interdisziplinäre Ausdrucksformen. In „Sound Ritual“ gestaltet Karl Ritter (18.07.) – vielen auch als Gitarrist von „Ostbahn-Kurti & die Chefpartie“ bekannt – gemeinsam mit renommierten Musiker:innen der österreichischen Improvisationsszene eine intensive akustische Reise durch Raum, Resonanz und Wahrnehmung.

Mit „Sinfonia de Carnaval – Human Faces“ (19.07.) bringen Anna Lang und Alois Eberl poetische Klangwelten voller Lebenslust, Virtuosität und musikalischer Erzählkraft in die Kellergasse Nusswald.

Ein weiterer Höhepunkt ist das Internationale Galakonzert (25.07.) auf Schloss Gatterburg mit der international gefeierten Sopranistin Silvia Frigato, begleitet von Luca De Marchi und renommierten Spezialist:innen der Alten Musik.

Vom 10. bis 26. Juli 2026 entwickelt sich daraus ein konzentriertes Festivalgeschehen mit rund 20 Veranstaltungen, das Retz und sein Umland miteinander verbindet und Musik, Literatur und Diskurs in unterschiedlichsten Kontexten erlebbar macht.

Das Festival Retz positioniert sich damit als lebendiger Kulturraum im ländlichen Kontext – offen, verbindend und getragen von der Überzeugung, dass Kunst gerade dort besondere Wirkung entfaltet, wo sie Menschen zusammenbringt.

Tickets und infos unter: www.festivalretz.at

PREMIERE: Judith & Holofernes

Die szenische Aufführung von Alessandro Scarlattis „Judith & Holofernes“ entfaltet sich als intensives Zusammenspiel von Musik, Raum und Inszenierung. Die eigens entwickelte Retzer Fassung verbindet barocke Klangsprache mit einer zeitgenössischen Bildwelt und macht die emotionale Kraft dieses Werkes unmittelbar erfahrbar. Ein Opern-Thriller über Macht, Verführung und Verantwortung – und über die Konsequenzen des eigenen Handelns.

Datum: 10.07.2026, 20:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Stadtpfarrkirche St. Stephan zu Retz



2070 Retz

Österreich

URL: https://festivalretz.at/programm/judith-holofernes-10-7-2026/