Unabhängige Publikumsrätin und Stiftungsrätin hat Sonja Sagmeister als ORF Generalskandidatin für Hearing nominiert

Wien (OTS) -

Es ist die große Überraschung bei der ORF - Generaldirektoren- Wahl. Sonja Sagmeister hat heute erfahren, dass sie von einer UNABHÄNGIGEN Frau für das Hearing im STIFTUNGSRAT nominiert wurde. Mag. Andre Schellner ist anerkannte Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin in Wien seit 2025 auch im Publikumsrat des ORF tätig. Ihre Motivation? “Einige Kandidaten haben sich gestern in der Elefantenrunde auf ORF 3 disqualifiziert. Ich habe mich daher entschieden, Dr. Sonja Sagmeister als ORF Generalskandidatin für das Hearing zu nominieren”. Sonja Sagmeister gilt als Kandidatin der Publikumsherzen. Sie erfährt derzeit eine Welle der Unterstützung von Gebührenzahlern. Ihr Programm: “Gegen Postendeals, für Stärkung von unabhängigem Journalismus”. Viele Österreicher haben seit Samstag Unterstützungs- Bekundungen an Stiftungsräte verfasst. Wer sie weiter unterstützen will, kann an [email protected] schreiben.