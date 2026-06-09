- 09.06.2026, 10:30:48
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- OTS0069
🎻 Markus Poschner und das Bruckner Orchester Linz sind am 20. Juni im Musikverein zu erleben! 🎼
Am Programm: Die erste Sinfonie von Ludwig van Beethoven, sowie die 9. Sinfonie von Gustav Mahler
Ohne dass er an diesem Abend explizit vorkommt, ist Anton Bruckner so etwas wie das Relais zwischen Beethovens erster und Mahlers neunter Sinfonie, die gleichsam jeweils einen von mehreren Anfangs- und Endpunkten der Entwicklung des romantischen Sinfonieformats darstellen. Von 1799 auf 1800 bricht Beethoven mit seiner Debütsinfonie in ein neues Jahrhundert und eine Gattung auf, die er für Zeit und Ewigkeit prägen wird; schon die Uraufführung 1800 ist ein Erfolg. Rund 110 Jahre später zeichnet sich in Mahlers letztem fertiggestellten Werk, fragil und vielfach gebrochen, die Transformation hin zur Wiener Schule der Moderne ab.
PROGRAMM
Ludwig can Beethoven: Sinfonie Nr. 1 C-Dur op. 21
Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 9
BESETZUNG
Markus Poschner, Dirigent & Bruckner Orchester Linz
🎞 Informationen & Tickets unter https://musikverein.at/konzert/?id=0007d5e4 🎞
Markus Poschner und das Bruckner Orchester mit Beethoven & Mahler im Musikverein Wien
Mit den beiden monumentalen Sinfonien von Beethovens Erster bis hin zu Mahlers letzter vollendeten Sinfonie bietet dieses Konzert Meisterwerke der Wiener Klassik und Spätromantik!
Datum: 20.06.2026, 19:30 Uhr - 20.06.2026, 21:30 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Wiener Musikverein
Musikvereinsplatz 1
1010 Wien
Österreich
Poschner & Bruckner Orchester mit Beethoven & Mahler in Wien
Mit den beiden monumentalen Sinfonien von Beethovens Erster bis hin zu Mahlers letzter vollendeten Sinfonie bietet dieses Konzert Meisterwerke der Wiener Klassik und Spätromantik!
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