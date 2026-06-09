🎻 Markus Poschner und das Bruckner Orchester Linz sind am 20. Juni im Musikverein zu erleben! 🎼

Wien (OTS) -

Ohne dass er an diesem Abend explizit vorkommt, ist Anton Bruckner so etwas wie das Relais zwischen Beethovens erster und Mahlers neunter Sinfonie, die gleichsam jeweils einen von mehreren Anfangs- und Endpunkten der Entwicklung des romantischen Sinfonieformats darstellen. Von 1799 auf 1800 bricht Beethoven mit seiner Debütsinfonie in ein neues Jahrhundert und eine Gattung auf, die er für Zeit und Ewigkeit prägen wird; schon die Uraufführung 1800 ist ein Erfolg. Rund 110 Jahre später zeichnet sich in Mahlers letztem fertiggestellten Werk, fragil und vielfach gebrochen, die Transformation hin zur Wiener Schule der Moderne ab.

PROGRAMM

Ludwig can Beethoven: Sinfonie Nr. 1 C-Dur op. 21

Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 9

BESETZUNG

Markus Poschner, Dirigent & Bruckner Orchester Linz



🎞 Informationen & Tickets unter https://musikverein.at/konzert/?id=0007d5e4 🎞

Markus Poschner und das Bruckner Orchester mit Beethoven & Mahler im Musikverein Wien

Mit den beiden monumentalen Sinfonien von Beethovens Erster bis hin zu Mahlers letzter vollendeten Sinfonie bietet dieses Konzert Meisterwerke der Wiener Klassik und Spätromantik!

Datum: 20.06.2026, 19:30 Uhr - 20.06.2026, 21:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Wiener Musikverein

Musikvereinsplatz 1

1010 Wien

Österreich

URL: https://musikverein.at/konzert/?id=0007d5e4