AVISO: Einladung zur Pressekonferenz und Besichtigung anlässlich der künstlerischen Kontextualisierung des Lueger-Denkmals

Wien (OTS) -

Die Umsetzung des Projekts „Schieflage (Karl Lueger 3,5°)“ von Klemens Wihlidal, dem Wettbewerbssieger für die künstlerische Kontextualisierung des Lueger-Denkmals, ist nahezu abgeschlossen. Aus diesem Anlass findet zum Ende der Bautätigkeit eine Pressekonferenz mit anschließender Besichtigung statt, zu der Kunst im öffentlichen Raum Wien Vertreter*innen der Medien einladen möchte.

Ort: Österreichische Akademie der Wissenschaften ÖAW, Ignaz-Seipel-Platz 2, 1010 Wien (Anton-Zeilinger-Saal)

Datum: Donnerstag, 11. Juni 2026, 10 Uhr

Am Podium:

- Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft

- Cornelia Offergeld, Künstlerische Leiterin KÖR Wien

- Eva-Maria Stadler, Professorin, Universität für angewandte Kunst Wien und Vorsitzende der Wettbewerbsjury

- Klemens Wihlidal, Künstler

Anmeldung: Aufgrund der Zugangsmodalitäten in der ÖAW und vorhandener Raumkapazitäten bitten wir Sie um Anmeldung:

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