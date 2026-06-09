  • 09.06.2026, 10:31:03
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  • OTS0068

AVISO: Einladung zur Pressekonferenz und Besichtigung anlässlich der künstlerischen Kontextualisierung des Lueger-Denkmals

Wien (OTS) - 

Die Umsetzung des Projekts „Schieflage (Karl Lueger 3,5°)“ von Klemens Wihlidal, dem Wettbewerbssieger für die künstlerische Kontextualisierung des Lueger-Denkmals, ist nahezu abgeschlossen. Aus diesem Anlass findet zum Ende der Bautätigkeit eine Pressekonferenz mit anschließender Besichtigung statt, zu der Kunst im öffentlichen Raum Wien Vertreter*innen der Medien einladen möchte.

Ort: Österreichische Akademie der Wissenschaften ÖAW, Ignaz-Seipel-Platz 2, 1010 Wien (Anton-Zeilinger-Saal)

Datum: Donnerstag, 11. Juni 2026, 10 Uhr

Am Podium:
- Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft
- Cornelia Offergeld, Künstlerische Leiterin KÖR Wien
- Eva-Maria Stadler, Professorin, Universität für angewandte Kunst Wien und Vorsitzende der Wettbewerbsjury
- Klemens Wihlidal, Künstler

Anmeldung: Aufgrund der Zugangsmodalitäten in der ÖAW und vorhandener Raumkapazitäten bitten wir Sie um Anmeldung:
[email protected]

Rückfragen & Kontakt

Susanne Haider
art:phalanx – Agentur für Kultur und Urbanität
email: [email protected]
Tel: +43 (0)1 524 98 03, Mobil: +43 (0)6991 205 1700

Anne Katrin Feßler
Leitung Kommunikation KÖR Wien
email: [email protected]
Tel: +43 1 52189 - 412

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