  • 09.06.2026, 10:31:02
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  • OTS0067

Produktsicherheitsrückruf Plüschtier Hase

Österreich (OTS) - 

Flying Tiger Copenhagen kündigt den Rückruf an von TEDDY BUNNY PINK (Plüschtier Hase Rosa) 3065419 und TEDDY BUNNY BLUE (Plüschtier Hase blau) 3065573.

Die Ohren und Beine können sich lösen, wodurch Kinder Zugang zur Füllung
erhalten können, was eine Erstickungsgefahr darstellt.

Kundinnen und Kunden sollten die Verwendung dieses Produkts sofort einstellen.
Kundinnen und Kunden werden gebeten, den Teddy in die nächstgelegene Flying
Tiger Copenhagen Filiale zurückzubringen, um eine vollständige Rückerstattung zu
erhalten.Es ist für uns von entscheidender Bedeutung, dass unsere Kundinnen und
Kunden Vertrauen in die Qualität und Sicherheit unserer Produkte haben. Deshalb
reagieren wir so schnell wie möglich, wenn wir feststellen, dass Produkte nicht den
gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Rückfragen & Kontakt

Flying Tiger Copenhagen
E-Mail: [email protected]

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