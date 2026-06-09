SMATRICS und eTrucker bündeln ihre Kräfte: Kooperation mit eTrucker ermöglicht E-LKW-Flotten seit Juni erweiterten Ladezugang

Wien (OTS) -

Seit Juni erhalten E-LKW-Fahrer:innen aus Speditions- und Logistikunternehmen Zugang zu einem erweiterten Ladenetz und profitieren so von transparenten, günstigen kWh-Preisen ohne Roaming-Aufschläge. In der Partnerschaft bringt eTrucker mit dem eTrucker Chip bereits eine Vielzahl angebundener Betreiber öffentlicher Ladeinfrastruktur in Österreich und Deutschland mit.

„ Für uns ist die Kooperation mit eTrucker der nächste logische Schritt in unserer Transformation und im Ausbau der E-Logistik. Gemeinsam verbinden wir Ladepunkte zu einem vernetzten, skalierbaren Ladeökosystem. Einheitliche Standards und nahtlose Anbindung machen den Zugang für E-LKW-Flotten so einfach und effizient wie nie “, betont Hauke Hinrichs, CEO von SMATRICS.

Michael Clarke, Geschäftsführer und Gründer von eTrucker: „ Direkte, bilaterale Verträge zwischen Spediteur und Ladepunktbetreiber sind der wirtschaftlichste Weg E-LKW zu laden – ohne Roaming-Gebühren, mit transparenten kWh-Preisen. Mit dem eTrucker Chip wird dieses Modell in der Praxis nahtlos umsetzbar – von Fahrer:innen bis zu Ladepunktbetreibenden. Dass SMATRICS hier als Vorreiter mitgeht, zeigt, wohin sich der Markt entwickelt. “

Auch am Fahrzeugmarkt wird sichtbar, dass E-Mobilität zunehmend als stabilisierender Faktor in Zeiten steigender Energiepreise wahrgenommen wird. Für Logistikunternehmen rücken dabei neben ökologischen Vorteilen vor allem planbare Energiekosten, transparente Ladepreise und ein verlässlicher Infrastrukturzugang in den Fokus. „ Wir freuen uns, mit eTrucker als Partner das Ladenetz jetzt auch über die Landesgrenzen hinaus zu erweitern “, so Hinrichs.

Kooperatives Depotladen als wirtschaftlicher Faktor

Die gemeinsame Vision von eTrucker und SMATRICS ist es, E-LKW-Flotten den Zugang zu Ladeinfrastruktur so einfach, transparent und wirtschaftlich attraktiv wie möglich zu gestalten. Ein weiteres Service, das hier ansetzt und von SMATRICS vor Kurzem ins Leben gerufen wurde, ist der SMATRICS Depot Club: Er erweitert das bestehende eTrucker-Ökosystem um kontrolliert geöffnete Depot-Ladepunkte und macht diese über den eTrucker Chip nahtlos nutzbar. Davon profitieren alle Beteiligten: Logistiker, die ihre eigene Depot-Ladeinfrastruktur für andere E-LKW öffnen wollen, bekommen die Möglichkeit, die Auslastung der eigenen Ladeinfrastruktur zu erhöhen und erschließen damit eine zusätzliche Einnahmequelle. Dabei legen sie Ladezeiten sowie den Umfang der Verfügbarkeit für Partnerunternehmen fest. E-LKW hingegen können durch das erweiterte Ladenetz ihre Routenplanung optimieren und zu attraktiven Konditionen laden.

Alle Informationen zum SMATRICS Depot Club unter: https://smatrics.com/de/depot-club

Foto, Abdruck honorarfrei, Copyright: SMATRICS

Michael Clarke, eTrucker, (links) und Thomas Dittrich, SMATRICS, (rechts) im Rahmen des Fachkongresses der EL-MOTION.

Über SMATRICS

SMATRICS unterstützt Unternehmen und Flottenbetreiber beim Weg in die e-mobile Zukunft. Mit „powered by SMATRICS“ plant, betreibt und serviciert das Unternehmen Ladeinfrastruktur in Österreich und Deutschland. Das Green-Tech-Unternehmen ist ein Tochterunternehmen von VERBUND und EnBW Energie Baden-Württemberg AG und beschäftigt mehr als 140 Mitarbeiter:innen. In Österreich betreibt das Unternehmen als SMATRICS EnBW das größte flächendeckende Schnellladenetz, das 2026 um rund 250 Schnellladepunkte erweitert wird. Alle Infos unter smatrics.com

Über eTrucker

eTrucker unterstützt LKW-Fahrer:innen und Speditionen beim Umstieg auf elektrische LKW. Das in Bayern ansässige Unternehmen wurde von dem „Elektrotrucker“ Tobias Wagner, Michael Clarke und Matthias Brands gegründet, um den elektrischen Schwerlastverkehr voranzutreiben. Das eTrucker-Ökosystem bündelt dabei alle Ladebedürfnisse: Die eTrucker-App hilft verlässlich beim Finden LKW-tauglicher Ladestationen. Mit dem eTrucker-Manager können Speditionen Routen planen und bilaterale Ladevereinbarungen direkt mit Ladestationsbetreibern abschließen. Der eTrucker-Chip vereint diese Vereinbarungen schließlich nutzerfreundlich auf einem einzigen, praktischen Zugangsmedium. Alle Infos unter www.etrucker.io