Öffentlicher Produktrückruf BILLA IMMER GUT 8 KRÄUTER 50G (von DAREGAL GOURMET DEUTSCHLAND GMBH)

Wiener Neudorf (OTS) -

Der Lieferant Daregal S.A.S. hat aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes einen vorsorglichen Rückruf des Produkts BILLA IMMER GUT 8 KRÄUTER 50G mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 01/2028 26CS000064, 02/2028 26CS000183 & 05/2028 26CS000454 veranlasst. Sowie die damit hergestellten Rezeptartikel:

KUE FRÜHLINGSAUFSTRICH hergestellt bis inklusive 08.06.2026

BRIETORTE MIT FRÜHLINGSAUFSTRICH hergestellt bis inklusive 08.06.2026

AB KORNSPITZ MIT FRÜHLINGSAUFSTRICH hergestellt bis inklusive 08.06.2026

Im betroffenen Produkt wurde eine mikrobiologische Verunreinigung durch Verotoxinbildende Escherichia coli (VTEC) festgestellt. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass eine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht – insbesondere bei einem Rohverzehr. Es wird daher vom Verzehr dieses Produkts dringend abgeraten.

Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde aus dem Verkauf genommen.

Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Daregal S.A.S. unter Tel-Nr. +49 5402 60 80 84 (Mo – Fr, 8-17Uhr) oder per Mail an [email protected]

Der Lieferant Daregal S.A.S. bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.