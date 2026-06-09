Bundeslehrlingswettbewerb der österreichischen Florist:innen 2026

Wien (OTS) -

Von 18. bis 21. Juni 2026 wird das Naturresort Vila Vita Pannonia in Pamhagen zum Zentrum der österreichischen Florist:innen, wenn ihr Bundeslehrlingswettbewerb über die Bühne geht. Dieser stellt jedes Jahr einen Branchen-Höhepunkt dar und ist gleichzeitig eine Leistungsschau des österreichischen Floristikhandwerks.

Die Vorbereitungen der burgenländische Landesinnung der Gärtner und Floristen laufen bereits auf Hochtouren.

Bühne für junge Talente

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren jungen Talenten im Naturresort Vila Vita Pannonia in Pamhagen eine so attraktive Bühne bieten können. Mein Dank gilt schon jetzt allen, die mit großem Engagement an der Umsetzung dieser besonderen Veranstaltung mitwirken sowie unseren Sponsoren“, betont Landesinnungsmeister Andreas Maly.

Kreativität unter Wettbewerbsbedingungen

Unter dem Motto „Sunshine Skills. Florales Handwerk im Land der Sonne“ treffen die besten österreichischen Floristik-Lehrlinge im 3. Lehrjahr aufeinander, um ihr handwerkliches Können, ihre Kreativität und ihre Innovationskraft unter Beweis zu stellen. Im Zuge des Wettbewerbs werden Werkstücke zu den Themen Trauerschmuck, Strauß und Hochzeitsschmuck ausgeführt sowie eine freie Themenarbeit in den Farben Rot und Gold. Eine Jury mit Mitgliedern aus ganz Österreich sorgt für eine fachkundige und faire Bewertung. Im Rahmen eines feierlichen Galaabends werden zum Abschluss des Wettbewerbs die Sieger:innen geehrt.

Starke Leistungen einer starken Nachwuchsgeneration

Das Niveau des Wettbewerbs ist seit Jahren hoch – und steigt stetig weiter. Rund 800 Floristiklehrlinge österreichweit bilden das Fundament der Branche und stehen für die Zukunft des Handwerks.

„Diese Veranstaltung ist jedes Jahr ein besonderes Highlight für unsere Branche. Sie bietet die ideale Gelegenheit, die Leistungen unserer jungen Talente vor den Vorhang zu holen und ihre Begeisterung für das Handwerk sichtbar zu machen. Unsere Nachwuchsflorist:innen beeindrucken jedes Jahr mit Können, Ideenreichtum und Leidenschaft. Der Wettbewerb macht diese Qualität sichtbar – auch für ein breites Publikum“, so Johann Obendrauf, Bundesinnungsmeister-Stellvertreter und Präsident des Blumenbüros Österreich.

Floristik erleben: Wettbewerb, Ausstellung und Branchentreff

Begleitend zum Bundeslehrlingswettbewerb der österreichischen Florist:innen finden Fachsitzungen mit Branchenvertreter:innen aus ganz Österreich statt.

Am Sonntag, dem 21. Juni 2026 haben interessierte Besucher:innen die Möglichkeit, die Wettbewerbsarbeiten und somit das Können der besten österreichischen Floristik-Lehrlinge von 10:00 bis 15:00 Uhr im Rahmen einer öffentlichen Ausstellung kostenlos zu besichtigen.