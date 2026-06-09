Thomas Scheriau wird Mehrheitseigentümer und CEO von GRIFFNER

Griffen (OTS) -

„Hausbau geht besser." Mit dieser Überzeugung wird Thomas Scheriau neuer Mehrheitseigentümer und CEO von GRIFFNER. Nach insgesamt 15 Jahren beim Marktführer ELK, davon mehr als 10 Jahre als Geschäftsführer, beginnt Scheriau damit ein neues unternehmerisches Kapitel. Er übernimmt nicht nur die operative Führung des Unternehmens, sondern auch die Mehrheit an einer Marke, die seit mehr als 70 Jahren für Architektur, Qualität und Holzbaukompetenz steht. Georg Niedersüß bleibt als Gesellschafter an Bord und wird sich als Geschäftsführer mit strategischem Fokus weiterhin einbringen.

„ Ich hätte viele Möglichkeiten gehabt. Für GRIFFNER habe ich mich entschieden, weil hier schon unglaublich viel vorhanden ist. Eine starke Marke. Echte Architektur. Ein Qualitätsanspruch, der das Unternehmen seit Jahrzehnten prägt. Und ein Vertrauen, das über Generationen gewachsen ist. GRIFFNER bringt die Erfahrung eines 70-jährigen Unternehmens mit. Jetzt kommt die Energie hinzu, als würden wir gerade erst anfangen. Ich glaube, dass Hausbau heute besser gehen kann. Und ich glaube, dass GRIFFNER die besten Voraussetzungen hat, das zu beweisen ", sagt der neue Mehrheitseigentümer und CEO von GRIFFNER, Thomas Scheriau.

Eine neue Verbindung aus Architektur und Effizienz

Mit Thomas Scheriau übernimmt einer der erfahrensten Manager der österreichischen Hausbaubranche die Führung eines Unternehmens, das sich in den vergangenen Jahren konsequent als Architektur- und Designmarke positioniert hat. Scheriau geht es dabei nicht um Wachstum um jeden Preis. Sein Anspruch ist es, die Stärken von GRIFFNER konsequent weiterzuentwickeln und Architektur, Qualität und Kundenerlebnis neu zu denken. „ Ein GRIFFNER-Haus soll sich anfühlen wie aus einem Architekturbüro — mit der Effizienz und Leistbarkeit eines Fertigungsbetriebs. Genau diese Verbindung wollen wir konsequent zu Ende denken. Wer bei uns baut, soll Architektur bekommen, nicht ein Katalogprodukt. Ein GRIFFNER-Haus muss ein Statement sein — und es muss erreichbar sein. Beides zusammen. Daran wollen wir uns messen lassen ", sagt Thomas Scheriau.

Alles hinterfragen, was die Branche für selbstverständlich hält

Scheriau bringt einen klaren Standpunkt mit: Hausbau kann besser sein, als er heute vielerorts erlebt wird. „ Mich interessiert nicht, wie die Branche etwas schon immer gemacht hat. Mich interessiert, wie man es besser machen kann. Wir werden vieles hinterfragen. Nicht um anders zu sein. Sondern weil wir glauben, dass Hausbau heute besser gehen kann. Wer heute baut, sollte sich nicht zwischen Architektur, Qualität und Effizienz entscheiden müssen. Genau diese Denkweise wollen wir hinter uns lassen ." Konkrete strategische Initiativen sowie die zukünftige Ausrichtung von Marke, Produkt und Kundenerlebnis wird GRIFFNER im Herbst 2026 vorstellen.

Eine sorgfältig vorbereitete Unternehmensnachfolge

Für Georg Niedersüß, Gesellschafter und Geschäftsführer von GRIFFNER, ist der Einstieg von Thomas Scheriau ein wichtiger Schritt für die langfristige Entwicklung des Unternehmens. „ GRIFFNER hat enormes Potenzial. Thomas Scheriau bringt die Erfahrung, die Energie und die unternehmerische Perspektive mit, um dieses Potenzial zu entfalten. Für mich war entscheidend, jemanden zu finden, der die Stärken von GRIFFNER erkennt und gleichzeitig den Mut hat, das Unternehmen konsequent weiterzuentwickeln. Genau das sehe ich bei Thomas ", so Georg Niedersüß.

Der Standort in Griffen bleibt unverändert. Die rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden am 3. Juni im Rahmen einer Betriebsveranstaltung über die neue Eigentümer- und Führungsstruktur informiert.

Über GRIFFNER

GRIFFNER zählt seit mehr als 70 Jahren zu den profiliertesten Premium-Hausanbietern im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen mit Sitz in Griffen, Kärnten, beschäftigt rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und entwickelt sowie baut architektonisch anspruchsvolle Häuser in moderner Holzbauweise. Eigenständige Architektur, hohe Individualität, kompromisslose Qualität und jahrzehntelange Erfahrung prägen die Marke bis heute. Mit dem Anspruch, Architektur, Planung und Hausbau konsequent weiterzudenken, verbindet GRIFFNER die Stärke eines Traditionsunternehmens mit einer klaren Zukunftsorientierung.

www.griffner.com