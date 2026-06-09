Sport im Freien boomt – „Bewegt im Park" liefert die Kurse dazu und startet in die nächste Runde

Wien (OTS) -

„Bewegt im Park“ ist Österreichs größte Outdoor-Sportinitiative, und mit ihren über 700 Sportkursen österreichweit nicht mehr aus der heimischen Bewegungskultur wegzudenken. Ab 15. Juni kann wieder an öffentlichen Plätzen gemeinsam geturnt, gelaufen, oder auch getanzt werden – und das alles kostenlos. Getragen wird die Initiative vom Sportministerium, dem Dachverband der Sozialversicherungsträger (DVSV), der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und der Wiener Gesundheitsförderung (WiG). Die Umsetzung erfolgt durch die ÖGK in enger Kooperation mit den österreichischen Sportverbänden ASKÖ, ASVÖ, SPORTUNION, Österreichischer Behindertensportverband (ÖBSV) und Special Olympics Österreich (SOÖ) sowie zahlreichen Städten und Gemeinden. Die Zusammenarbeit wird durch ein gemeinsames Ziel geprägt: Menschen von Jung bis Alt unabhängig vom Fitnessniveau und ohne jegliche Verbindlichkeit zu motivieren, aktiver durchs Leben zu gehen, das persönliche Wohlbefinden zu steigern und dabei das Gemeinschaftsgefühl zu erfahren.

Das Konzept von „Bewegt im Park“ ist einfach – Bewegungskurse werden sehr niederschwellig angeboten: in den Sommermonaten von Mitte Juni bis Mitte September werden Parks und öffentliche Plätze wieder zum Austragungsort für sportliche Aktivitäten und Bewegung. Auch dieses Jahr umfasst das Kursprogramm wieder vielseitige Angebote wie Yoga, Pilates, Functional Fitness, Nordic Walking, Rückenfit, Qi Gong und verschiedene Tanz- und Bewegungsformate, die unverbindlich und ohne Voranmeldung genutzt werden können. Hier bietet sich die Möglichkeit, unterschiedliche Sportarten kennenzulernen und gemeinsam aktiv zu sein.

Staatssekretärin für Sport Michaela Schmidt hebt hervor: „In Prävention investiertes Geld zahlt sich aus. Bewegung und Sport bringen nicht nur Lebensfreude, sondern stärken auch langfristig die Gesundheit. Deshalb freue ich mich sehr, dass ‚Bewegt im Park‘ in die Verlängerung geht. Ich hoffe, dass viele Österreicherinnen und Österreicher die kostenlosen Angebote nutzen und Bewegung ganz unkompliziert in ihren Alltag integrieren.“

„Bewegung ist einer der wirksamsten Hebel für Gesundheit und Lebensqualität, und doch fehlt vielen Menschen im Alltag der Zugang dazu", sagt Claudia Neumayer-Stickler, Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger. „Mit ‚Bewegt im Park‘ schaffen wir seit Jahren ein Angebot, das genau hier ansetzt: kostenlos, unkompliziert und direkt vor der Haustür. Seit 2016 haben bereits mehr als 700.000 Menschen teilgenommen. Ein klares Signal, dass gemeinschaftliche Bewegungsangebote im Alltag ankommen. Wir bringen Sport dorthin, wo das Leben stattfindet.“

„Österreicherinnen und Österreicher leben zwar immer länger, verbringen dabei aber zu viele Jahre in schlechter Gesundheit. Dabei ist regelmäßige Bewegung eines der wirksamsten Mittel, um genau das zu ändern. ‚Bewegt im Park‘ ist ein kostenloser, niederschwelliger Weg zu einem langen, gesunden Leben", betont Peter McDonald, ÖGK-Obmann und stellvertretender Vorsitzender des DVSV. „Wer Neues ausprobieren möchte, kann eine Sportart auswählen und ohne sich anzumelden kostenlos mitmachen, um vielleicht später die Sportart weiterzuverfolgen,“ fügt ÖGK-Obmann und stellvertretender Vorsitzender des DVSV Peter McDonald hinzu.

Rückblick auf zehn Jahre erfolgreiche Durchführung

„Bewegt im Park“ blickt auf 10 erfolgreiche Jahre Sportgeschichte zurück: Seit ihrem Start im Jahr 2016 mit 121 Kursen und rund 14.000 Teilnehmenden verzeichnete die Initiative kontinuierlich steigende Teilnahmezahlen. Im Vorjahr konnten 134.314 Personen für die insgesamt 714 angebotenen Kurse österreichweit gewonnen werden. Dieses Jahr werden erneut vielfältige Bewegungsangebote in ganz Österreich umgesetzt. Die Finanzierung des Projekts erfolgt durch das BMWKMS, den DVSV und die WiG.

„Als Wiener Gesundheitsförderung – WiG ist es unser Anspruch, gesundheitsfördernde Angebote für die Wiener Bevölkerung kostenlos, unkompliziert und möglichst leicht zugänglich bereitzustellen. ‚Bewegt im Park‘ erfüllt diesen Anspruch in besonderer Weise: Mit seinem vielfältigen Bewegungsprogramm an zahlreichen Standorten in ganz Wien lädt es Menschen aller Altersgruppen dazu ein, aktiv zu werden. Deshalb engagiert sich die WiG auch in diesem Jahr wieder mit großer Freude als Partnerin von ‚Bewegt im Park‘“, betont Dennis Beck, Geschäftsführer Wiener Gesundheitsförderung - WiG.

Vielfalt und Effizienz durch starke Partner gesichert

„Bewegt im Park“ profitiert auch von der fachlichen Kompetenz der beteiligten Sportdachverbände. Über 520 ausgebildete Trainerinnen und Trainer sind im Rahmen der Initiative tätig und passen ihre Kurse an die individuellen Bedürfnisse, das Fitnesslevel und das Alter der Teilnehmenden an.

ASKÖ-Präsident Hermann Krist: „Ich bin stolz, dass nach mehr als 10 Jahren auch 2026 die Sportdachverbände nachhaltige Partner bei ‚Bewegt im Park‘ sind. ASKÖ, ASVÖ, SPORTUNION, ÖBSV und Special Olympics Österreich sind mit ihren Vereinen für die praktische Umsetzung von vielfältigen Bewegungsangeboten in Parks und im öffentlichen Raum verantwortlich. Unsere qualifizierten Bewegt im Park- Trainerinnen und Trainer motivieren und begleiten Menschen dabei, mehr Bewegung in den Alltag zu bringen. Ich appelliere daher an alle, unsere vielfältigen Angebote regelmäßig zu nützen. Die Teilnahme ist kostenlos, ohne Voranmeldung und ohne Vorkenntnisse möglich. Alle sollen die gleiche Chance haben, dabei zu sein. Raus in die Natur, vorbeischauen, ‚Bewegt im Park‘-Luft schnuppern und mitmachen lohnt sich, denn Bewegung ist Leben und wirkt vielfältig positiv. Bewegung wirkt präventiv, beugt Risikofaktoren vor und baut Schutzfaktoren auf, um langfristig die Anzahl der gesunden Lebensjahre zu erhöhen. Wir möchten die Menschen auf ihrem Weg zu einem bewegten und daher langfristig gesünderen Leben begleiten. Die Bewegung in der Gruppe hat auch hohes soziales Potential gegen Vereinsamung. Also, worauf warten? Bequeme Kleidung anziehen, raus in die Natur und am 15. Juni geht es los. Wir freuen uns sehr, wenn auch Sie schon bald Teil der großen ‚Bewegt im Park‘ Bewegung sind!“, so ASKÖ-Präsident Krist.

„Die Erfolgsgeschichte geht weiter! ‚Bewegt im Park‘ steht auch im Sommer 2026 für Bewegung, Begegnung und Offenheit. Von Juni bis September schaffen wir gemeinsam mit ASKÖ, Sportunion, ÖBSV und Special Olympics Österreich österreichweit über 700 kostenlose, vielfältige Bewegungsangebote unter freiem Himmel für Menschen aller Altersgruppen und Lebenslagen. Ziel ist es, Menschen zum gemeinsamen Aktivsein zu motivieren. Das vielfältige Kursangebot richtet sich bewusst an alle – unabhängig von Alter, Vorerfahrung oder Fitnessniveau. Genau diese Niederschwelligkeit macht das Projekt so wertvoll und erfolgreich.“, betont Peter Reichl, ASVÖ-Präsident. „Unsere qualifizierten Vereinstrainerinnen und -trainer sorgen für sichere Rahmenbedingungen und vermitteln Freude an Bewegung – ganz ohne Leistungsdruck. ‚Bewegt im Park‘ bringt Menschen zusammen, stärkt die Gesundheit, belebt Gemeinden im ganzen Land und fördert damit das soziale Miteinander. Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt das Projekt, wie einfach und wirkungsvoll Gesundheitsförderung im öffentlichen Raum sein kann. Als ASVÖ ist es uns ein zentrales Anliegen, wohnortnahe Bewegungsangebote für alle zugänglich zu machen und damit einen nachhaltigen Beitrag zu Prävention, Lebensqualität und sozialem Zusammenhalt zu leisten.“, fügt der ASVÖ-Präsident hinzu.

„Von 15. Juni bis 13. September verwandeln sich Österreichs Parks wieder in lebendige Bewegungsräume. Über 134.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnte die Aktion 2025 verzeichnen, die SPORTUNION ist mit 330 von 714 Kursen österreichweit die treibende Kraft dahinter. Hinter jedem dieser Kurse stecken engagierte Trainerinnen und Trainer aus Vereinen, die Woche für Woche draußen stehen, Menschen empfangen und ihnen zeigen, wie viel Freude Bewegung machen kann. ‚Bewegt im Park‘ ist ein niederschwelliges, wohnortnahes Angebot für jene Menschen, die bisher keinen Zugang zu einer Sportart gefunden haben. Der erste Schritt ist oft der Schwerste - wir wollen mit ‚Bewegt im Park‘ ermöglichen, diesen ersten Schritt zu erleichtern. Daher unsere Einladung an alle, die unsicher sind, welche Bewegungsform am besten zu einem passt: Packen Sie bequeme Kleidung, Handtuch, Turnschuhe und Wasser ein und probieren Sie doch die Sportart aus, die im nächstgelegenen Park angeboten wird. Sie werden sehen, schon ab dem zweiten Mal sind Ihnen Sportart und die anderen Teilnehmenden vertraut.”, erläutert SPORTUNION-Vizepräsidentin Michaela Huber.

„Bewegt im Park“ lebt Inklusion

Die Initiative ist seit jeher ein Vorzeigebeispiel: Zahlreiche Kurse berücksichtigen verschiedene Bedürfnisse und sind inklusiv gestaltet. Dies ist nur möglich dank der geschulten Trainerinnen und Trainer, die ihre Kursinhalte entsprechend anpassen und individuelle Unterstützung anbieten.

„Bewegung stärkt nicht nur die Gesundheit, sondern auch das Selbstbewusstsein und die sozialen Kontakte. Besonders für Menschen mit Behinderungen bieten die Angebote von ‚Bewegt im Park‘ eine wertvolle Chance zur Inklusion und eine einfache Möglichkeit, gemeinsam mit anderen sportlich aktiv zu sein. Also: komm vorbei, mach mit und spür den Unterschied!“, so Julian Hadschieff, Präsident des Österreichischen Behindertensportverbands (ÖBSV).

„Zum mittlerweile sechsten Mal sind wir mit Special Olympics bei ‚Bewegt im Park‘ dabei. Dafür sind wir sehr dankbar, weil wir damit auch unseren Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung eine Möglichkeit der einfachen und kostenlosen Bewegung bieten können. Als Mediziner möchte ich betonen, dass Prävention im Gesundheitsbereich auch für unsere Sportlerinnen und Sportler wichtiger denn je ist. Jede Form der Bewegung hilft ihnen und macht sie fitter. Was mich zudem freut, ist die Tatsache, dass in unseren inklusiven Angeboten das Zusammenkommen zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gefördert wird. Das ist Inklusion, wie sie gelebt werden soll. Wir freuen uns auf einen bewegten Sommer“, erklärt SOÖ-Präsident Laurenz Maresch.

Mit der heurigen 10-Jahres Jubiläums-Saison setzt „Bewegt im Park“ seinen erfolgreichen Weg fort und bietet auch 2026 zahlreiche, niederschwellige Bewegungsangebote für Menschen in ganz Österreich. Alle Angebote sind kostenlos, ohne Voranmeldung zugänglich und laden dazu ein, Bewegung gemeinsam im öffentlichen Raum zu erleben. Eine Übersicht aller Kurse, Termine und Standorte findet sich auf der Website von „Bewegt im Park“ (https://www.bewegt-im-park.at/).