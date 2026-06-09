ANIMAL SPIRIT: Auch Tauben verdienen unser Mitgefühl

Laaben (OTS) -

Wenn wir von ANIMAL SPIRIT zu einem unserer Auslands-Tierschutzprojekte nach Ägypten oder Sri Lanka fliegen, begegnen wir dort häufig Straßenhunden und Straßenkatzen. Viele der Tiere sind hungrig und die meisten UrlauberInnen haben Mitgefühl mit den Vierbeinern. Gäste erfreuen sich sogar über die tierische Gesellschaft und kaufen manchmal selbst Futter für die Tiere. Wenn Dokumentationen wie “Die Hunde-Mafia: How to kill a puppy & get rich” veröffentlicht werden, wo über das Leid der Straßenhunde in Rumänien berichtet wird, dann werden TierschützerInnen als HeldInnen gefeiert.

Und was hat das nun mit Tauben zu tun?

Tauben sind die Straßentiere Österreichs. Doch die Hilfe für Tauben wird großteils leider keineswegs positiv wahrgenommen. Viele Menschen ekeln sich sogar oft, wenn wir von ANIMAL SPIRIT eine verschnürte Taube fangen und von Haaren, Drähten oder Fäden befreien. So schrie man uns kürzlich zu: „Nicht die Ratten der Lüfte füttern!“.

Speziesismus bedeutet die Diskriminierung von nicht-menschlichen Lebewesen. Zum einen beschreibt der Begriff die Abwertung von Tieren durch den Menschen und zum anderen die willkürliche Unterscheidung bestimmter Tierarten untereinander. Aktivistin Kathi Koch von ANIMAL SPIRIT erklärt:„ Mit der zweiten Form haben wir es hier zu tun. Füttern Menschen Tauben und verarzten eine Verletzte, erzürnt das Menschen – würden wir aber gleiches bei einem Welpen tun, ernten wir wahrscheinlich Lob. Doch verbindet diese beiden Tierarten nicht mehr, als sie trennt? Beide Tiere – Tauben und Hunde – sind fühlende Lebewesen, die Schmerz und Freude erleben können. Wir müssen lernen, allen Tieren zu helfen und nicht nur denjenigen, für die wir mehr Sympathie empfinden!“

Kathi Koch weiter: „Immer häufiger wird das Füttern von Tauben kriminalisiert. Doch ohne artgerechtes Futter werden Krankheiten und Mangelerscheinungen begünstigt. Regierungen erhoffen sich durch diese grausame Methode eine Verringerung der Taubenpopulationen, da Taubenkot nicht ins Stadtbild passt. Tauben haben allerdings einen angezüchteten Brutzwang und brüten auch kurz vor dem Verhungern – ganz zu schweigen, dass es absolut entsetzlich ist, fühlende Lebewesen verhungern zu lassen, da sie vermeintlich „stören“. Demnach sind Fütterungsverbote nicht nur brutal, sondern auch nutzlos.“

„Die einzig effektive und nachhaltige Lösung zur Regulierung der Stadttaubenpopulation sind daher Eiertausch sowie ein kontrolliertes und tierschutzgerechtes Stadttaubenmanagement mit offiziellen Futterstellen, betreuten Taubenbehausungen und Eiertauschprogrammen“ – so Johanna Christine Zamernik, die eine Petition zu nachhaltigen Taubenmanagement eingebracht hat.

Da wir von ANIMAL SPIRIT nicht länger tatenlos zusehen konnten, wie immer mehr Tauben erkranken und schwächer werden, haben wir auf unserem Gnadenhof Hendlberg in Laaben (NÖ) nun auch eine Taubenvoliere errichtet. Leider ist unser Platz sehr begrenzt und wir können zu den ersten sechs keine weiteren Tauben aufnehmen. Auf dieser Website findet ihr hilfreiche Informationen rund um Notfallhilfen, taubenfreundliche TierärztInnen, Taubenschläge und Ei-Austausch.

HIER gelangen Sie zu der Petition: „Wir fordern ein umfassendes, nachhaltiges Stadttaubenmanagement & artgerechte Körnerfütterung von Vögeln darf nicht kriminalisiert werden“