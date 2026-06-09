100. Geburtstag Ingeborg Bachmann, 50. Bachmannpreis: Umfangreicher ORF-Programmschwerpunkt zum Doppeljubiläum (OTS Teil 1)

Wien (OTS) -

Ende Juni 2026 begeht Österreich ein besonderes Doppeljubiläum: den 100. Geburtstag der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (25. Juni) und die 50. Tage der deutschsprachigen Literatur (24. bis 28. Juni), in deren Rahmen jährlich der renommierte Bachmannpreis vergeben wird. Diesen Anlässen widmet der ORF in Kooperation mit 3sat einen umfangreichen multimedialen Programmschwerpunkt. Neben der vom ORF Kärnten für 3sat produzierten mehrtägigen Live-Übertragung des Wettbewerbs aus Klagenfurt am Wörthersee und aktueller Berichterstattung in allen Medien des ORF sind weiters im Fernsehen u. a. das neue Porträt „Ingeborg Bachmann – Dichten für die Wahrheit“, weitere Dokus und Filme sowie eine „literarische Soirée“ zu erleben. Im Radio präsentiert allein Ö1 25 Sendungen – vom „Ö1 Hörspiel“ über „Tonspuren“ bis zu „Im Gespräch“ –, darunter Ingeborg Bachmanns erste Hörspielproduktion „Ein Geschäft mit Träumen“ oder ein vierteiliges „Radiokolleg“ über Leben und Werk der Literatin im Lichte aktueller Forschungsergebnisse und Publikationen. Das ORF.at-Netzwerk widmet sich dem Bachmann-Jahr im Rahmen der aktuellen Kultur-Berichterstattung, ORF ON bringt eine Videokollektion mit Streams der ORF-TV-Sendungen. Die Website https://bachmannpreis.ORF.at begleitet den Literaturwettbewerb mit Live-Streams und Videos-on-Demand sowie Informationen zu Autorinnen und Autoren, Jurymitgliedern, Texten etc. Der ORF TELETEXT informiert ebenfalls umfassend im Rahmen seiner Kulturstorys

Bachmann-Festspiele im TV ab 15. Juni: „Die literarische Soirée“, Dokus, Filmdrama, Magazine in ORF 2 und ORF III; Bachmannpreis und mehr in 3sat

Zum Auftakt des Programmschwerpunkts zeigt das ORF-Fernsehen zunächst „Die literarische Soirée“ (15. Juni, 23.15 Uhr, ORF 2) – eine TV-Aufzeichnung des bekannten Ö1-Formats, in dem eine prominente Kritikerrunde leidenschaftlich und pointiert über internationale Neuerscheinungen diskutiert. Im Zentrum dieser Ausgabe stehen Ingeborg Bachmann und ihr Werk, das bis heute nachwirkt. Zu Gast bei Moderator Günter Kaindlstorfer debattieren YouTube-Kritiker Thoralf Czichon, Kritikerin und Programmkuratorin der Buch Wien Karin Fleischanderl und Johanna Öttl, Programmverantwortliche der Alten Schmiede in Wien.

Die vom ORF Kärnten für die Sendereihe „Österreich-Bild“ hergestellte Dokumentation „Poesie wie Brot? – 50 Jahre Ingeborg-Bachmann-Preis“ (21. Juni, 18.25 Uhr, und 25. Juni, 11.05 Uhr, jeweils ORF 2) beleuchtet die Wirkung des Wettbewerbes auf die Sprache, die Gesellschaft und nicht zuletzt das Leben der Autorinnen und Autoren.

Auf einen „kulturMONTAG“ (22. Juni, 22.30 Uhr, ORF 2), der sich dem Bachmann-Jubiläumsjahr widmet, folgt das neue Filmporträt „Ingeborg Bachmann – Dichten für die Wahrheit“ (23.15 Uhr, ORF 2; 28. Juni, 9.35 Uhr, ORF III). Die Doku erzählt, wie aus dem Mädchen aus der österreichischen Provinz eine der berühmtesten Autorinnen des 20. Jahrhunderts werden konnte. Das skandalträchtige Leben der Kärntnerin endete mit dem frühen Tod in Rom, um den sich lange Zeit Mordgerüchte rankten. Wie ein bisher verschollenes Drehbuch in einem Berliner Archiv zeigt, hatte Bachmann große Filmpläne gehegt.

Margarethe von Trottas vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanziertes Drama „Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste“ (28. Juni, 23.05 Uhr, ORF 2) mit Vicky Krieps und Ronald Zehrfeld in den Hauptrollen erzählt vom Leben der radikalen wie kompromisslosen Schriftstellerin, von ihren Reisen und ihrer Beziehung zum Dichter Max Frisch.

ORF III widmet den Bachmann-Jubiläen mehrere Spezialausgaben des werktäglichen Magazins „Kultur Heute“ (19.40 Uhr): Zum Auftakt der Tage der deutschsprachigen Literatur berichtet ein „Kultur Heute Spezial – Eröffnung Bachmannpreis“ (24. Juni; in 3sat: 27. Juni, 9.35 Uhr) über den bevorstehenden Event. An den ersten beiden Lesetagen folgen zwei Ausgaben „Kultur Heute Spezial“ (25. Juni und 26. Juni). Den Abschluss bildet eine „Kultur Heute“-Schwerpunktsendung (29. Juni) über das Finale und die Preisverleihung.

Am 28. Juni 2026 wird im Rahmen der 50. Tage der deutschsprachigen Literatur wieder der Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben. Das ORF-Theater des Landesstudios Kärnten ist von 24. bis 28. Juni erneut traditioneller Treffpunkt der Literaturszene und Austragungsort des renommierten Wettlesens, das 3sat live überträgt. 14 Autorinnen und Autoren aus Österreich, Deutschland und der Schweiz präsentieren ihre Texte und stellen sich der Diskussion mit dem Publikum sowie der siebenköpfigen Jury unter dem Vorsitz von Klaus Kastberger. Die vom ORF Kärnten produzierten TV-Sendungen, in bewährter Manier präsentiert von Peter Fässlacher und Cécile Schortmann, werden von 25. bis 27. Juni ab 10.00 Uhr und am Finaltag, dem 28. Juni, ab 11.00 Uhr ausgestrahlt. Anlässlich der Bachmann-Jubiläen zeigt 3sat heuer auch die offizielle Eröffnung (24. Juni, live, 19.00 Uhr; auch via https://bachmannpreis.ORF.at).

An Ingeborg Bachmanns 100. Geburtstag, dem 25. Juni, sendet 3sat zum Auftakt des ersten Lesetags als Erstausstrahlung die von Beate Thalberg gestaltete szenische Umsetzung des Bachmann-Gedichts „Die Nacht der Verlorenen“ (9.45 Uhr) mit Harald Schrott.

Zur Einstimmung auf den zweiten Lesetag stehen Dacapos dreier Folgen des literarischen Kurzformats „Literatur to go“ (26. Juni, 9.40 Uhr) – beginnend mit Ingeborg Bachmanns „Probleme, Probleme“ – auf dem 3sat-Programm.

Am Finaltag ist anschließend an die Preisverleihung eine weitere neue 3sat-Premiere zu erleben: die Dokumentation „Un-zumutbar?! – 50 Jahre Ingeborg-Bachmann-Preis“ über die Geschichte der renommierten Literaturauszeichnung.

Weitere Details zu einzelnen TV-Sendungen sind unter https://presse.ORF.at abrufbar.