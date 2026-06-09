  • 09.06.2026, 09:51:35
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68 % erwarten mehr Weiterbildung: Unternehmen setzen auf KI-Kompetenz

Stärkeres Engagement für mehr Weiterbildung

TÜV AUSTRIA Akademie - Weiterbildung neu gedacht: strukturiert, flexibel, zukunftsorientiert. Christian Bayer, Geschäftsführer der TÜV AUSTRIA Akademie und Sprecher der Plattform Erwachsenenbildung: „Weiterbildung heißt nach vorne schauen, Weiterbildung ist zukunftsorientiert." | tuv-akademie.at
Wien (OTS) - 

Die aktuelle Weiterbildungsstudie der Plattform Erwachsenenbildung gemeinsam mit MAKAM Research zeigt deutlich: Unternehmen setzen verstärkt auf Qualifizierung – insbesondere in den Bereichen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. 68 % der Befragten erwarten künftig ein noch stärkeres Engagement ihrer Arbeitgeber in der Weiterbildung. Genau hier setzt das neue Kursprogramm der TÜV AUSTRIA Akademie an.

Weiterbildung neu gedacht: strukturiert, flexibel, zukunftsorientiert

Das Bildungsinstitut des TÜV AUSTRIA versteht Weiterbildung nicht als Aneinanderreihung einzelner Seminare, sondern als klar strukturierte Lernreise. Teilnehmer:innen werden gezielt entlang ihres individuellen Entwicklungsstandes begleitet – vom Einstieg bis zur Spezialisierung. Dabei steht nicht nur Fachwissen im Mittelpunkt, sondern vor allem die praxisnahe Anwendung im beruflichen Alltag.

Moderne Lernformate wie Präsenztrainings, Online- und Hybridkurse sowie E-Learning ermöglichen maximale Flexibilität. Ergänzt wird das Angebot durch firmeninterne Trainings, international anerkannte Zertifizierungen und spezialisierte Programme für aktuelle Herausforderungen in Unternehmen.

Fokus Digitalisierung und KI

Besonders stark wächst das Angebot im Bereich Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Die TÜV AUSTRIA Akademie reagiert damit auf den steigenden Bedarf an praxisorientierter und verständlicher KI-Qualifizierung. Im Fokus steht die Fähigkeit, neue Technologien nicht nur zu verstehen, sondern sie strategisch, effizient und verantwortungsvoll im Unternehmen einzusetzen.

Christian Bayer, Geschäftsführer der TÜV AUSTRIA Akademie und Sprecher der Plattform Erwachsenenbildung: „Weiterbildung bedeutet, aktiv nach vorne zu schauen. Wir begleiten Menschen auf ihrem persönlichen Lernpfad und schaffen dafür einen sicheren, verlässlichen Raum – in Präsenz, online oder hybrid. Starten Sie jetzt Ihre Lernreise!“

Das neue Kursprogramm des TÜV AUSTRIA verbindet Zukunftskompetenz mit Praxisrelevanz und macht Weiterbildung zum strategischen Erfolgsfaktor für Unternehmen und Fachkräfte. Sicher. Besser.

www.tuv-akademie.at/kursprogramm

Sicher. Besser. TÜV AUSTRIA Akademie Kursprogramm

Präsenztrainings, Online- und Hybridkurse sowie E-Learning, firmeninterne Trainings, international anerkannte Zertifizierungen & spezialisierte Programme für aktuelle Herausforderungen in Unternehmen.

Rückfragen & Kontakt

TÜV AUSTRIA Akademie
Mag. (FH) Christian Bayer
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.tuv-akademie.at

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