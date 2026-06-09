Smarte Lösungen Made in Austria: AIT präsentiert Energieinnovationen auf internationalen Fachmessen

Wien (OTS) -

Von erneuerbaren Energie bis hin zur Mobilität: Leistungselektronik kommt überall dort zum Einsatz, wo elektronische Energie umgewandelt oder gesteuert werden muss. Das AIT Austrian Institute of Technology verfügt in diesem Bereich über umfassende Expertise, die in den kommenden Wochen auf gleich zwei Fachmessen auf internationaler Bühne präsentiert wird. Von 9. bis 11. Juni sind die Expert:innen des AIT bei der weltweit führenden Fachmesse PCIM (Power Conversion and Intelligent Motion) in Nürnberg vertreten und von 23. bis 25. Juni bei der der führenden Fachmesse für Solarwirtschaft Intersolar 2026 in München. Das AIT Austrian Institute of Technology präsentiert dabei ein breites Spektrum zentraler Technologien für die Energiewende – von moderner Leistungselektronik bis hin zu innovativen Lösungen für die Ladeinfrastruktur der Zukunft.

"Energietechnnologie und Leistungselektronik sind zentrale Schlüsseltechnologien, die auch in der Industriestrategie 2035 der Bundesregierung als solche definiert wurden. Das AIT verfügt in beiden Bereichen über umfangreiche wissenschaftliche Expertise sowie hochwertige und spezialisierte Laborinfrastruktur, von denen Kund:innen und Partner:innen in Form von innovativen und anwendungsnahen Forschungsservices profitieren. Der Fokus liegt auf Megawatt- und Mittelspannungslösungen basierend auf modernen Wide-Bandgap-Halbleitern. Energiehungrige Anwendungen wie Ladeinfrastruktur, Datencenter oder elektrifizierte Industrieprozesse profitieren von der hohen Effizienz und geringem Volumen der Energieumwandlung mit Leistungshalbleitern mit Betriebsspannungen weit jenseits der 1000 Volt. Mit der Präsenz auf der PCIM Europe und der Intersolar Europe unterstreichen wir erneut die Innovationskraft des AIT und unseren Anspruch, mit dem Fokus auf Leistungselektronik und zukunftsweisende Energiesysteme Maßstäbe in der internationalen angewandten Forschung zu setzen“, betont Dr. Friederich Kupzog, Leiter des Center for Energy am AIT.

DC Megacharger verkürzt Ladezeit von 4,5 Stunden auf 8 Minuten

Auf beiden Fachmessen präsentiert das AIT neueste Forschungsergebnisse und praxisnahe technologische Entwicklungen in den Bereichen Leistungselektronik, intelligente Antriebssysteme und modernes Energiemanagement. Das AIT forscht intensiv an der Entwicklung und Optimierung von Leistungselektronik für Elektromobilität und elektrische Energieversorgung.

Ein Highlight wird das 2025 mit dem Houskapreis 2025 ausgezeichnete Projekt „DC Megacharger“ sein. Das zukunftsweisende Projekt beschäftigt sich mit der Entwicklung von Multi-Megawatt- Schnellladestationen mit direktem Anschluss an das Mittelspannungsnetz in Kombination mit einer effizienten und nachhaltigen Energieversorgung. Dadurch können ultraschnelle Ladezyklen erreicht werden, die die Ladezeiten für E-Busse und schwere Nutzfahrzeuge von bisher 4,5 Stunden auf nur acht Minuten verkürzt. Diese Technologie ist entscheidend, um Elektromobilität, insbesondere im Schwerverkehr, wirtschaftlich zukunftsfähig zu machen.

Bei der PCIM werden die Expert:innen des AIT am Stand 407 in Halle 7 eine zentrale Komponente des DC Megacharger, die am AIT entwickelte Dual Active Bridge präsentieren.

Weitere Informationen: https://www.ait.ac.at/pcim

Von 23. bis 25. Juni werden die Dual Active Bridge mit AIT Smart Grid Converter (ASGC) auf der Intersolar Europe in München ausgestellt. Am AIT Stand in der Halle B3 auf Stand 576 und erfahren die Besucher:innen, wie das Zusammenspiel von Dual Active Bridge und AIT Smart Grid Converter die Integration erneuerbarer Energien, intelligenter Netze und leistungsstarker Ladeinfrastruktur unterstützt.

Weitere Informationen: https://www.ait.ac.at/intersolar

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