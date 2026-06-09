Angewandte Festival 2026: Ausstellungen, Abschlussarbeiten und ein Platz für die Sprachkunst

Wien (OTS) -

Mit einem dichten Programm aus Ausstellungen, Abschlussarbeiten, Lesungen, Workshops, Performance, Musik und Filmscreenings zeigt die Universität für Angewandte Kunst Wien von 1. bis 4. Juli 2026 künstlerische und wissenschaftliche Arbeiten der Studierenden und gibt Einblick in die aktuellen Diskurse aus Kunst, Design, Architektur und Gesellschaft.

An vier Festivaltagen sind die Abteilungen und Institute der Angewandten an allen Universitätsstandorten geöffnet und können individuell oder im Rahmen von Führungen besucht werden. Alle Programmpunkte des Angewandte Festivals frei und kostenlos zugänglich.

Unter dem Titel unfinished business widmen sich die Studierenden des Instituts für Sprachkunst in diesem Jahr im Rahmen des Festivals auf dem für Besucher*innen, Passant*innen und die Öffentlichkeit gestalteten Oskar-Kokoschka-Platz vor dem Universitätsgebäude der sprachlichen Erforschung dessen, was fehlt: Wer spricht mit wem? Mit wem nicht? Welche Welten tragen diesen Platz? Wo muss noch etwas getan werden, dringend?

Texte der Studierenden sind auf dem Platz zu hören, sind ausgestellt und können sogar mitgenommen werden. Zweimal täglich beschallt eine Radioshow den Platz, Autor*innen verfassen ad hoc Auftragstexte für Besucher*innen, die sich gleich auch Bücher für jegliche Lebenssituation verschreiben lassen können. Texte werden auch im Chor gesprochen, verdichtet, bleiben im Raum stehen. So entsteht ein Ort aus Sprache und Sprechen.

Terminaviso:

Presseführung am 1. Juli, 11.00 Uhr, Oskar-Kokoschka-Platz 2. Anmeldung unter [email protected]

Eröffnung am 1. Juli, 16.00 Uhr, Oskar-Kokoschka-Platz 2

Öffnungszeiten der Ausstellungen:

Mittwoch, 1. Juli von 16.00 bis 21.00 Uhr

Donnerstag, 2. & Freitag, 3. Juli 11.00 bis 21.00 Uhr

Samstag, 4. Juli 11.00 bis 18.00 Uhr

Standorte:

Oskar-Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien

Vordere Zollamtsstraße 7, 1030 Wien

Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien

Schönlaterngasse 5, 1010 Wien

Paulusplatz 5, 1030 Wien

und weitere Standorte

Detailprogramm und Termine von Führungen ab Mitte Juni unter angewandtefestival.at

Fotos zum Download: https://www.dieangewandte.at/presse

Universität für angewandte Kunst Wien

Die Universität für angewandte Kunst Wien zählt zu den führenden internationalen Kunsthochschulen. Mit 2000 Studierenden aus 90 Ländern und rund 30 Studienrichtungen an 8 Instituten verbindet die Angewandte die Künste und Wissenschaften mit den Gestaltungsdisziplinen Architektur und Design.

Als Kunstuniversität entwickelt sie neue inter- und transdisziplinäre Angebote, die auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse gerichtet sind und Zukunftshorizonte öffnen.