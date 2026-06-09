- 09.06.2026, 09:51:02
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Angewandte Festival 2026: Ausstellungen, Abschlussarbeiten und ein Platz für die Sprachkunst
An vier Festivaltagen sind die Abteilungen und Institute der Angewandten an allen Universitätsstandorten geöffnet und bieten ein dichtes Programm aus Kunst, Design und Forschung.
Mit einem dichten Programm aus Ausstellungen, Abschlussarbeiten, Lesungen, Workshops, Performance, Musik und Filmscreenings zeigt die Universität für Angewandte Kunst Wien von 1. bis 4. Juli 2026 künstlerische und wissenschaftliche Arbeiten der Studierenden und gibt Einblick in die aktuellen Diskurse aus Kunst, Design, Architektur und Gesellschaft.
An vier Festivaltagen sind die Abteilungen und Institute der Angewandten an allen Universitätsstandorten geöffnet und können individuell oder im Rahmen von Führungen besucht werden. Alle Programmpunkte des Angewandte Festivals frei und kostenlos zugänglich.
Unter dem Titel unfinished business widmen sich die Studierenden des Instituts für Sprachkunst in diesem Jahr im Rahmen des Festivals auf dem für Besucher*innen, Passant*innen und die Öffentlichkeit gestalteten Oskar-Kokoschka-Platz vor dem Universitätsgebäude der sprachlichen Erforschung dessen, was fehlt: Wer spricht mit wem? Mit wem nicht? Welche Welten tragen diesen Platz? Wo muss noch etwas getan werden, dringend?
Texte der Studierenden sind auf dem Platz zu hören, sind ausgestellt und können sogar mitgenommen werden. Zweimal täglich beschallt eine Radioshow den Platz, Autor*innen verfassen ad hoc Auftragstexte für Besucher*innen, die sich gleich auch Bücher für jegliche Lebenssituation verschreiben lassen können. Texte werden auch im Chor gesprochen, verdichtet, bleiben im Raum stehen. So entsteht ein Ort aus Sprache und Sprechen.
Terminaviso:
Presseführung am 1. Juli, 11.00 Uhr, Oskar-Kokoschka-Platz 2. Anmeldung unter [email protected]
Eröffnung am 1. Juli, 16.00 Uhr, Oskar-Kokoschka-Platz 2
Öffnungszeiten der Ausstellungen:
Mittwoch, 1. Juli von 16.00 bis 21.00 Uhr
Donnerstag, 2. & Freitag, 3. Juli 11.00 bis 21.00 Uhr
Samstag, 4. Juli 11.00 bis 18.00 Uhr
Standorte:
Oskar-Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien
Vordere Zollamtsstraße 7, 1030 Wien
Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien
Schönlaterngasse 5, 1010 Wien
Paulusplatz 5, 1030 Wien
und weitere Standorte
Detailprogramm und Termine von Führungen ab Mitte Juni unter angewandtefestival.at
Fotos zum Download: https://www.dieangewandte.at/presse
Universität für angewandte Kunst Wien
Die Universität für angewandte Kunst Wien zählt zu den führenden internationalen Kunsthochschulen. Mit 2000 Studierenden aus 90 Ländern und rund 30 Studienrichtungen an 8 Instituten verbindet die Angewandte die Künste und Wissenschaften mit den Gestaltungsdisziplinen Architektur und Design.
Als Kunstuniversität entwickelt sie neue inter- und transdisziplinäre Angebote, die auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse gerichtet sind und Zukunftshorizonte öffnen.
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