Hattmannsdorfer: Österreich braucht wieder mehr Sichtbarkeit für Leistung, Unternehmertum und wirtschaftlichen Erfolg

Wien (OTS) -

„Gute Ideen, starke Produkte und unternehmerische Leistung entstehen nicht von allein am Markt. Sie müssen sichtbar werden, Vertrauen schaffen und Menschen überzeugen. Genau das leistet exzellentes Marketing. Es macht wirtschaftlichen Erfolg kommunizierbar, stärkt Unternehmen im Wettbewerb und ist damit auch ein wichtiger Standortfaktor für Österreich“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer am Montagabend bei der Verleihung des Staatspreises Marketing im Rahmen des Marketingtages.

Das Sieger-Projekt der Wiener Städtischen Versicherung konnte sich gegen 147 Einreichungen durchsetzen. Mit #frausorgtvor greift die Wiener Städtische Versicherung ein gesellschaftlich relevantes Vorsorgethema auf und überführt es in einen konsistenten Kommunikationsansatz. Durch die Verbindung von Zielgruppenansprache, Aktivierung und öffentlichem Diskurs werden konkrete Verhaltensänderungen angestoßen und gesellschaftliche Relevanz wird mit strategischer Markenführung verbunden

„Für mich ist dieser Staatspreis mehr als eine Auszeichnung für gute Kommunikation. Er ist ein wirtschaftspolitisches Signal: Österreich braucht wieder mehr Sichtbarkeit für Leistung, Unternehmertum und wirtschaftlichen Erfolg. In einem härter werdenden internationalen Wettbewerb reicht es nicht, gute Produkte und Ideen zu haben – man muss sie auch sichtbar machen, Vertrauen schaffen und Märkte gewinnen. Exzellentes Marketing ist daher kein Beiwerk, sondern ein Standortfaktor. Es macht Innovationen marktfähig, stärkt Unternehmen im Wettbewerb und trägt dazu bei, Wachstum und Arbeitsplätze in Österreich zu sichern“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Staatspreisträger 2026

Kategorie Dienstleistungs-Marketing:

#frausorgtvor

Wiener Städtische Versicherung

Österreich weist einen der größten Gender Pension Gaps Europas auf. Die Initiative #frausorgtvor greift dieses strukturelle Problem auf und überführt es in eine öffentliche Diskussion. Im Zentrum steht der Ansatz, betroffene Frauen selbst sprechen zu lassen. Über Film, Social Media sowie Talks und Events wird der Diskurs weitergeführt und das Thema sichtbar in den öffentlichen Raum gebracht.

Nominierungen zum Staatspreis

Neben dem Staatspreisträger, aus der Kategorie Dienstleistungs-Marketing, wurden die Sieger in fünf anderen Kategorien als „nominiert für den Staatspreis Marketing 2026“ ausgezeichnet:

Kategorie Konsumgüter-Marketing: "Glück verbindet – Nachhaltiges Wachstum aus dem Kern der Lovebrand Manner, Josef Manner & Comp. AG

Kategorie Investitionsgüter-Marketing : "Andritz - creating growth that matters", Andritz AG

Kategorie Marketing im Handel und E-Commerce: "Ikea – mit smarter Positionierung zu traumhaftem Wachstum im rückläufigen Markt", Ikea Austria GmbH

Kategorie Not for Profit Marketing: "Österreichs erste ‚Pop Up-Blutspende‘ zur Aktivierung neuer junger Zielgruppen", Österreichisches Rotes Kreuz

Kategorie Internal Marketing und Employer Branding: "Hidden Talents: Wenn Vorurteile Karrieren machen", OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH



Sonderpreise

Neben dem Staatspreis und den Nominierungen wurden von der Jury heuer drei Sonderpreise für besondere Marketingkonzepte vergeben:

Sonderpreis Young Businesses für „Young-Businesses_marswalk media GmbH", marswalk media GmbH.

Sonderpreis Live Marketing für „"Alter OÖ", Alter OÖ, OÖ Pflege- und Betreuungsmanagement GmbH

Sonderpreis Data Driven Marketing für „"BYD - auf dem Weg zu Österreichs Nummer 1", CCI Car Austria GmbH

Erstmals wurde dieses Jahr die beste Einreichung aus jedem Bundesland als Bundesland-Sieger im Rahmen einer Staatspreis-Marketing-Gala gewürdigt. Damit sollen herausragende Marketingkonzepte aus allen Regionen Österreichs zusätzlich sichtbar gemacht werden.

Über den Staatspreis Marketing

Der vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) veranstaltete und von der Austrian Marketing Confederation (AMC), der Dachorganisation aller Marketing Clubs in Österreich, organisierte Staatspreis Marketing wird seit 1999 und heuer bereits zum 17. Mal vergeben.

Der Staatspreis soll mit einem Fokus auf die Nachhaltigkeit der Marketingstrategie und Wertorientierung eine "Gütesiegel-Funktion" haben. Teilnehmen können alle österreichischen Unternehmen unabhängig von Größe, Branche oder Budgethöhe. Voraussetzung ist eine Marketingleistung, die einen markanten Unternehmenserfolg ausgelöst hat.

Fotos von der Staatspreis-Verleihung finden Sie auf https://www.flickr.com/gp/141875875@N02/87q5mJWwg2 .

Weitere Informationen zum Staatspreis Marketing 2026 finden Sie auf https://www.bmwet.gv.at/Ministerium/Staatspreise/Marketing.html