WINEGG präsentiert erstes Signature-Neubauprojekt in Währing: Verkaufsstart für H.130 am Fuße des Schafbergs

Wien (OTS) -

Mit H.130 realisiert der Wiener Immobilienentwickler WINEGG in der Herbeckstraße 130 im 18. Wiener Gemeindebezirk ein exklusives Wohnprojekt, das architektonische Präzision, zeitlosen Luxus und höchste Wohnqualität vereint. Am Fuße des Schafbergs entstehen fünf außergewöhnliche Residenzen mit Wohnflächen von rund 61 bis 247 Quadratmetern. Mit H.130 erweitert WINEGG seine etablierte ‚by WINEGG‘-Linie erstmals um ein Signature-Neubauprojekt und setzt damit einen neuen Meilenstein.

Fünf individuelle Residenzen mit einzigartigem Charakter

Jede Einheit folgt einem klar definierten architektonischen Konzept und entfaltet ihre eigene räumliche Identität. Die Maisonette-Gartenresidenz setzt mit privatem Pool, Saunahaus und weitläufigem Eigengarten neue Maßstäbe für urbanes Wohnen auf Villenniveau und verbindet großzügige Innenräume mit exklusiver Freiraumqualität. Die Regelgeschosswohnung besticht durch eine ausgewogene Raumaufteilung, helle Wohnbereiche und nahtlose Übergänge zu den Außenflächen. Den Höhepunkt bildet das Penthouse: Mit seinen großzügigen Terrassen eröffnet es eindrucksvolle Blickachsen über die Stadt und unterstreicht den architektonischen Anspruch des Projekts.

Aktuell sind noch individuelle Anpassungen sowie Wohnungszusammenlegungen möglich. Dies spiegelt den Anspruch einer intelligenten und nachhaltigen Projektentwicklung wider, die flexibel auf individuelle Wohnbedürfnisse eingeht und maßgeschneiderten Luxus ermöglicht.

Absolute Neuheit bei WINEGG

H.130 markiert den Beginn einer neuen architektonischen Ära der ‚by WINEGG‘-Linie. Während diese bislang für hochwertige Revitalisierungen historischer Altbausubstanz stand, entsteht mit H.130 erstmals ein Neubau innerhalb der Signature Collection.

Auch das Penthouse setzt einen besonderen Akzent: Es wird Teil der WINEGG Rooftop Collection, in der außergewöhnliche Dachgeschoss- und Penthouse-Residenzen mit beeindruckenden Ausblicken gebündelt werden.

„ Mit H.130 realisieren wir unser erstes ‚by WINEGG‘ Signature-Neubauprojekt und setzen damit einen neuen Meilenstein in unserem exklusiven Immobilienportfolio “, erklärt Christian Winkler, Eigentümer und Geschäftsführer der WINEGG Realitäten GmbH.

Ausstattung auf internationalem Niveau

Das Innenraumkonzept folgt einem kompromisslosen Qualitätsanspruch und vereint erlesene Materialien mit handwerklicher Präzision. Großformatige Eichen-Landhausdielen, raumhohe Innentüren sowie Designbeschläge in patinierter Bronze prägen das hochwertige Erscheinungsbild. Drei sorgfältig kuratierte Bad-Designlinien bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten auf höchstem Niveau.

Holz-Alu-Fenster, rahmenlose Fixelemente und außenliegende Raffstores unterstreichen den architektonischen und technischen Anspruch. Ein integriertes Smart-Home-System, Fußbodenheizung, klimatisierte Wohnräume sowie eine hauseigene Tiefgarage mit großzügigen Stellplätzen ergänzen den Wohnkomfort. Abgerundet wird das Konzept durch eine nachhaltige Energieversorgung mittels Wärmepumpe und Photovoltaikanlage sowie eine ressourcenschonende Bauweise.

Architektonische Präzision als Leitmotiv

Die strukturierte Riemchenfassade in natürlichen Farbtönen verleiht dem Gebäude eine ruhige und hochwertige Präsenz. Großflächige Verglasungen sowie transparente Glasgeländer öffnen die Architektur zur umliegenden Landschaft und schaffen fließende Übergänge zwischen Innen- und Außenraum.

Präzise gesetzte horizontale Linien, bündige Details und eine reduzierte Formensprache unterstreichen den gestalterischen Anspruch. Das Dachgeschoss setzt mit markanter Geometrie, großzügigen Glasflächen und weitläufigen Terrassen einen selbstbewussten architektonischen Höhepunkt.

„ H.130 verbindet architektonische Klarheit mit einer intelligenten und nachhaltigen Projektentwicklung, die individuellen Luxus und flexible Wohnkonzepte ermöglicht “, ergänzt DI Hannes Speiser, Prokurist der WINEGG Realitäten GmbH.

Prestige-Wohnlage am Fuße des Schafbergs

Die Herbeckstraße zählt zu den begehrtesten Wohnlagen Währings. Eingebettet in eine gewachsene Villenstruktur und umgeben von weitläufigen Grünflächen verbindet die Lage Ruhe, Privatsphäre und urbane Nähe auf höchstem Niveau. In unmittelbarer Umgebung befinden sich der Türkenschanzpark, der Pötzleinsdorfer Schlosspark sowie der Sternwartepark. Die Kombination aus repräsentativer Wohnlage, naturnahem Umfeld und exzellenter Infrastruktur macht H.130 zu einer Adresse für anspruchsvolle Käuferinnen und Käufer.

Weitere Informationen zum Projekt sowie alle verfügbaren Einheiten unter: Herbeckstraße 130, 1180 Wien, Herbeckstraße - Winegg

Über WINEGG

Seit über 25 Jahren ist WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Der Ursprung liegt im Zinshausbereich, der bis heute einen zentralen Bestandteil bildet. Ergänzend dazu entwickelt und realisiert WINEGG seit vielen Jahren hochwertige Neubauprojekte in urbanen Bestlagen.

Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und Wertbeständigkeit schafft das Unternehmen bleibende Werte für Generationen.

www.winegg.at