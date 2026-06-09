AutoScout24 Umfrage: KI wird zum Reisebüro der Gen Z

Wien (OTS) -

Früher wurden vor dem Urlaub Straßenkarten gefaltet, Reiseführer markiert und Packlisten auf Papier geschrieben. Heute übernimmt immer öfter Künstliche Intelligenz (KI) die Rolle des digitalen Beifahrers. Laut der aktuellen Trendumfrage von AutoScout24.at hat sich bereits ein Fünftel der Österreicher:innen (20 Prozent) bei der Reiseplanung Unterstützung durch KI geholt. Besonders offen zeigen sich Jüngere. Unter den 18- bis 29-Jährigen hat bereits rund jede:r Zweite (47 Prozent) KI zur Reiseplanung genutzt. Mehr als ein Viertel (26 Prozent) dieser Altersgruppe hat sogar schon mehrmals darauf zurückgegriffen.

Hohes Potenzial für die Zukunft

KI bei der Reiseplanung hat weiteres Potenzial: Knapp ein Drittel (31 Prozent) der Befragten hält es für wahrscheinlich, KI künftig bei der Reiseplanung zu verwenden. Besonders aufgeschlossen zeigen sich erneut die 18- bis 29-Jährigen. Beinahe die Hälfte (47 Prozent) in dieser Altersgruppe hält eine künftige Nutzung für wahrscheinlich. Bei den 30- bis 49-Jährigen liegt dieser Anteil bei knapp einem Drittel, in der Altersgruppe 50-Plus bei rund einem Viertel.

Unter jenen, die KI bereits für die Reiseplanung eingesetzt haben, können sich sogar 70 Prozent eine weitere Nutzung vorstellen. Das legt nahe, dass die bisherigen Erfahrungen positiv waren. Diese Personengruppe nutzt KI auch am intensivsten: Themen wie Inspiration, Abschätzung der Reisekosten, Planung von Tagesprogrammen und Planung von Schlechtwetterprogrammen sowie die Erstellung von Packlisten stoßen hier auf überdurchschnittlich hohes Interesse.

Gefragt ist Inspiration

Gefragt sind vor allem Anwendungen, die Lust auf die Reise machen oder konkrete Orientierung bieten. Ganz oben auf der Liste stehen Tipps für Ausflüge und Sehenswürdigkeiten sowie Informationen zum Parken und Empfehlungen für Restaurants oder Cafés. Aber auch Informationen zu Hotels und Ferienwohnungen, die Einschätzung guter Abfahrtszeiten sowie Hinweise zu Mautsystemen und Vignetten sind gefragt. Doch nicht nur wenn das Reiseziel feststeht, ist die KI eine hilfreiche Quelle. Sie ist auch Inspirationsquelle bei der Suche nach möglichen Reisezielen. Weniger relevant ist hingegen die klassische Erstellung von Packlisten.

Was Männer wissen wollen und wofür Frauen KI nutzen

Unterschiede in der Nutzung zeigen sich etwa zwischen Männern und Frauen. Männer stehen der Nutzung von KI bei der Reiseplanung etwas aufgeschlossener gegenüber. Für sie sind insbesondere Parkmöglichkeiten, Kurzparkzonen und Stauinformationen sowie Abfahrtszeiten etwas relevanter. Frauen wiederum interessieren sich stärker für KI-Unterstützung bei der Zusammenstellung von interessanten Programmpunkten, um den Urlaub zum Erlebnis zu machen.

Über die Trendumfrage:

* Für die Trendstudie hat Integral Markt- und Meinungsforschung im Jänner 2026 für AutoScout24 500 österreichische Autobesitzer:innen von 18 bis 69 Jahren online repräsentativ für diese Zielgruppe befragt.