10 Jahre AUSTRIAN WORLD SUMMIT: Von der Konferenz zur internationalen Klimaschutz-Bewegung

Wien (OTS) -

Wien wird am 16. Juni erneut zum internationalen Treffpunkt für Klima- und Umweltschutz. Doch die Jubiläumsausgabe des AUSTRIAN WORLD SUMMIT markiert weit mehr als den zehnten Jahrestag einer Konferenz.

Was 2017 als Initiative von Arnold Schwarzenegger, Monika Langthaler mit Unterstützung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen begann, hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem internationalen Netzwerk für Klima- und Umweltschutz, Innovation und konkrete Lösungen entwickelt. Heute umfasst dieses Ökosystem neben dem Summit zusätzlich den AWS Solutions Hub in Niederösterreich, Kampagnen wie Pump for the Planet, internationale Bildungs- und Community-Projekte sowie ein stetig wachsendes Netzwerk von Partnern und Unterstützer:innen auf der ganzen Welt.

Unter dem Motto „WE ARE UNSTOPPABLE“ blickt der AUSTRIAN WORLD SUMMIT deshalb nicht nur zurück auf zehn Jahre Klimaschutz, sondern vor allem nach vorne: auf die Menschen, Ideen und Lösungen, die bereits heute zeigen, dass Fortschritt möglich ist.

Ein besonderer Höhepunkt der Jubiläumsausgabe ist die Teilnahme von Kamala Harris, der 49. Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten. Harris schrieb Geschichte als erste Frau, erste Afroamerikanerin und erste Person südasiatischer Herkunft in diesem Amt. Beim AUSTRIAN WORLD SUMMIT wird sie erstmals Österreich besuchen und erstmals seit der US-Wahl auf einer europäischen Bühne auftreten.

Gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger wird sie in einem Fireside Chat über Führungsverantwortung, Demokratie, Klimaschutz, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt sprechen.

Zu den weiteren besonderen Gästen der Jubiläumsausgabe zählen Tim Walz, Gouverneur von Minnesota, Dan Jørgensen, EU-Kommissar für Energie und Wohnen, Unternehmerin und Aktivistin Heather Mills, die Food-Creatorin Maya Leinenbach („Fitgreenmind“), die Paralympics-Medaillengewinner:innen Johannes und Veronika Aigner sowie zahlreiche weitere internationale Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Zivilgesellschaft. Auch Hollywood-Star Richard Gere wird per Video Teil des Programms sein und seine Gedanken zu Verantwortung und der Verbindung zwischen Mensch und Natur teilen. Gemeinsam stehen die Gäste für die Vielfalt der Stimmen, die der AUSTRIAN WORLD SUMMIT seit zehn Jahren zusammenbringt – von politischen Entscheidungsträger:innen über Unternehmer:innen und Innovator:innen bis hin zu Künstler:innen, Aktivist:innen und jungen Changemaker:innen. In den vergangenen zehn Jahren haben beim AUSTRIAN WORLD SUMMIT Staats- und Regierungschefs, Wissenschaftler:innen, Unternehmer:innen, Aktivist:innen, Künstler:innen und junge Menschen aus aller Welt gemeinsam an Lösungen gearbeitet. Aus dem Summit entstand Schritt für Schritt ein internationales Climate Action Ökosystem, das heute weit über Wien hinauswirkt.

Mit dem Jubiläumsmagazin „10 Years of Climate Action – Arnold's Climate Legacy“ wird diese Entwicklung umfassend dokumentiert. Das Magazin erzählt die Geschichte von zehn Jahren AWS, von Arnolds Engagement für Klima- und Umweltschutz und von den Menschen, die diese Bewegung geprägt haben.

Der AUSTRIAN WORLD SUMMIT 2026 zeigt zugleich, wie sich Klimakommunikation verändert. Mit dem AWS Creator Circle entsteht bei einer Konferenz in Österreich erstmals ein eigener kuratierter Treffpunkt für internationale Content Creators und digitale Stimmen. Ziel ist es, Klima- und Umweltthemen auch über soziale Medien Millionen Menschen zugänglich zu machen. Neu ist außerdem der digitale Conference Guide, der Besucher:innen alle wichtigen Informationen direkt am Smartphone bereitstellt.

Mit der Kampagne Pump for the Planet, neuen Merchandise-Produkten und dem AWS Solutions Hub in Asparn an der Zaya wächst die Initiative inzwischen weit über den eigentlichen Veranstaltungstag hinaus. Zehn Jahre nach dem ersten AUSTRIAN WORLD SUMMIT ist aus einer Konferenz eine internationale Bewegung geworden. Genau das ist die Botschaft des Jubiläumsjahres: WE ARE UNSTOPPABLE.

Zitate:

Arnold Schwarzenegger, Gründer des AUSTRIAN WORLD SUMMIT:

„Als wir den AUSTRIAN WORLD SUMMIT gestartet haben, wollten wir zeigen, dass man Probleme nicht nur diskutieren, sondern lösen kann. Zehn Jahre später sehen wir, was möglich ist, wenn Menschen zusammenkommen und handeln. Aus einer Konferenz ist eine weltweite Bewegung geworden. Unsere Botschaft ist heute dieselbe wie damals: Hör auf, Ausreden zu suchen und fang an, etwas zu tun. Genau deshalb lautet unser Motto heuer: WE ARE UNSTOPPABLE.“

Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative:

„Der AUSTRIAN WORLD SUMMIT hat sich in den vergangenen zehn Jahren von einer internationalen Konferenz zu einem ganzen Ökosystem für Klima- und Umweltschutz entwickelt. Mit Kampagnen, dem AWS Solutions Hub, Bildungsprojekten und einer wachsenden Climate Action Family zeigen wir, dass Veränderung möglich ist. Das Jubiläum ist für uns kein Blick zurück, sondern ein Blick nach vorne – auf die Lösungen, die bereits funktionieren, und auf die Menschen, die sie jeden Tag vorantreiben.“

Die nächsten Medientermine

10. AUSTRIAN WORLD SUMMIT

Datum: Dienstag, 16. Juni 2026

Ort: Wiener Hofburg

Motto: WE ARE UNSTOPPABLE

Mit Arnold Schwarzenegger, Kamala Harris, Tim Walz, Dan Jørgensen und vielen weiteren internationalen Gästen.

Akkreditierung dringend erforderlich.

AWS Solutions Hub Day

Datum: Mittwoch, 17. Juni 2026

Ort: AWS Solutions Hub, Asparn an der Zaya

Einblicke in konkrete Projekte der Schwarzenegger Climate Initiative – von Energiegemeinschaften und Speicherlösungen bis hin zu Biodiversität und regionaler Innovation.

Anmeldung bitte per Mail.