Neues Belvedere Game im Skulpturengarten des Belvedere 21

Wien (OTS) -

Im Rahmen seines digitalen Engagements stellt das Belvedere ein neues, ortsspezifisch entwickeltes Game vor: Future Traces – Der Kunst auf der Spur ist ein neues Smartphone-Spiel für den Skulpturengarten des Belvedere 21, das in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Entwickler*innenteam Sappalot Studio entstanden ist. Das browserbasierte Spiel lädt Besucher*innen dazu ein, Kunstwerke im Außenraum zu erkunden und dabei den Skulpturengarten, dessen Geschichte und die Architektur des Hauses aus neuen Perspektiven kennenzulernen.

Stella Rollig, Generaldirektorin des Belvedere: Mit den Belvedere Games öffnen wir neue Zugänge zu Kunst, Architektur und Geschichte. Digitale Vermittlung bedeutet für uns nicht, den Museumsbesuch zu ersetzen, sondern ihn zu erweitern. Spielerische Formate laden dazu ein, genauer hinzusehen, Fragen zu stellen und sich Kunst individuell anzueignen. Mit „Future Traces – Der Kunst auf der Spur” rückt nun der Skulpturengarten des Belvedere 21 als Ort der Begegnung, der Bewegung und der Entdeckung in den Fokus.

Im Zentrum des Spiels steht eine Zeitmaschine, die beim Belvedere 21 notlanden musste. Um sie zu reparieren, müssen die Spieler*innen Skulpturen im Garten finden und deren Geschichten entdecken. Begleitet werden sie dabei von einer Figur aus der Zukunft, die durch den Garten führt und den Blick auf Skulpturen, Materialien, Formen und Geschichten lenkt.

Das Spiel ist kostenlos, dauert rund 15 Minuten und kann direkt vor Ort mit dem eigenen Smartphone gespielt werden. Ein App-Download ist nicht erforderlich; der Einstieg erfolgt über einen QR-Code im Skulpturengarten. Future Traces – Der Kunst auf der Spur richtet sich an Familien, Kinder, Jugendliche und alle, die den Skulpturengarten digital erkunden möchten.

Launch beim Belvedere 21 Sommerfest

Der offizielle Launch von Future Traces – Der Kunst auf der Spur findet im Rahmen des Belvedere 21 Sommerfests am Freitag, dem 10. Juli 2026, statt. Ab 16 Uhr lädt das Sommerfest zum Feiern und zu einem vielfältigen Programm für Besucher*innen aller Altersgruppen ein. Neben dem Game stehen auch die neu eröffneten Ausstellungen Stellprobe. Sammlungszugänge der letzten Dekade in einem Display von Heimo Zobernig und Miao Ying. Come, Sit, Stay im Mittelpunkt.

Aus dem Game Jam in den Skulpturengarten

Future Traces – Der Kunst auf der Spur ist das erste Belvedere-Game, das aus einem partizipativen Entwicklungsprozess im Rahmen eines Game Jam hervorgegangen ist. Der Prototyp wurde von Sappalot Studio beim ersten CTA Culture Game Jam 2024 im Belvedere 21 entwickelt und anschließend in enger Zusammenarbeit mit dem Team des Belvedere 21 umgesetzt.

Seit 2024 veranstaltet das Belvedere Game Jams in Kooperation mit Partner*innen aus der lokalen Spieleszene. In kompakten, kollaborativen Entwicklungsformaten entstehen dabei neue Zugänge zu Kunst, Architektur und gesellschaftlichen Themen. Mit Future Traces – Der Kunst auf der Spur macht das Belvedere diesen Ansatz nun erstmals als öffentlich zugängliches Museumsgame erlebbar und stärkt zugleich seine Zusammenarbeit mit jungen Entwicklerinnen der österreichischen Game-Szene.

Games als Teil der digitalen Innovationsstrategie

Mit den Belvedere Games entwickelt das Museum spielerische Formate, die Kunstvermittlung, Storytelling und digitale Technologien verbinden. Ziel ist, neue Zugänge zu Kunst und Kultur zu schaffen – niederschwellig, interaktiv und für unterschiedliche Altersgruppen. Bereits mit den Fantastic Palastics im Belvedere-Garten, Mission Museum im Oberen Belvedere und dem Roblox-Game Art Leap hat das Belvedere gezeigt, wie digitale Spiele kunsthistorische Inhalte, Bewegung im Raum und individuelle Entdeckungen miteinander verknüpfen können. Future Traces – Der Kunst auf der Spur erweitert diese Reihe nun um ein Angebot im Belvedere 21 und eröffnet neue Perspektiven auf den Skulpturengarten und seine Kunstwerke.

In Zusammenarbeit mit Sappalot Studio.

Link zum Spiel: belvedere.at/futuretraces

Infos zu den Belvedere Games: belvedere.at/games

Presseinformationen und hochauflösende Pressefotos finden Sie HIER.

Sommerfest im Belvedere 21

Das Belvedere 21 lädt zu kostenlosem Programm im Museum und im Skulpturengarten ein.

Datum: 10.07.2026, 16:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Belvedere 21

Arsenalstraße 1

1030 Wien

Österreich

URL: https://www.belvedere.at/event/sommerfest-im-belvedere-21