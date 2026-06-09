Zehetner/Kocher: Brigitte-Bierlein-Frauenpreis 2026 rückt beeindruckende weibliche Erfolgsgeschichten ins Rampenlicht

Wien (OTS) -

„Frauen-Empowerment beginnt damit, jungen Talenten früh den Rücken zu stärken – und setzt sich bei starken Vorbildern in Wirtschaft und Gesellschaft fort. Mit dem Brigitte-Bierlein-Frauenpreis schlagen wir genau diese Brücke: Wir stärken Mut, eröffnen neue Chancen und machen weiblichen Erfolg für alle sichtbar.“, betont Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Der Brigitte-Bierlein-Frauenpreis des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus geht 2026 in die zweite Runde. Gemeinsam mit der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) werden erneut junge Frauen unter 35 Jahren ausgezeichnet, die mit Innovationskraft, unternehmerischem Denken und gesellschaftlichem Engagement wichtige Impulse für den Wirtschafts- und Innovationsstandort Österreich setzen.

Bewerbungsphase startet ab sofort

Ab sofort startet die Bewerbungsphase für den Brigitte-Bierlein-Frauenpreis 2026, sie läuft bis Ende Juli. Bewerbungen sowie Nominierungen sind über die Website des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus möglich.

https://bit.ly/4ofoGV2

Ganz im Sinne von Brigitte Bierlein, der ersten Bundeskanzlerin Österreichs, rückt der Preis Frauen ins Rampenlicht, die Verantwortung übernehmen, neue Wege gehen und so als Vorbilder für die nächste Generation wirken.

„Gerade in Zukunftsfeldern wie Entrepreneurship, Innovation und Forschung brauchen wir deutlich mehr Sichtbarkeit für Frauen, die mit ihren Ideen und Leistungen neue Maßstäbe setzen und Grenzen verschieben. Denn starke, erfolgreiche Vorbilder zeigen jungen Frauen, was möglich ist – sie ermutigen sie, ihren eigenen Weg selbstbewusst zu gehen, Verantwortung zu übernehmen und Chancen entschlossen zu nutzen.“, so Zehetner, die auch 2026 den Vorsitz der hochkarätig besetzten Jury übernimmt.

Starke Partnerschaft für Sichtbarkeit und Chancengleichheit

Mit der Kooperation zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus und der Oesterreichischen Nationalbank wird ein gemeinsames Zeichen für Sichtbarkeit, Chancengleichheit und die Förderung weiblicher Talente gesetzt. Die OeNB unterstützt den Preis als Kooperationspartnerin und Sponsorin einer Kategorie.

„Österreich braucht mehr Sichtbarkeit für Frauen, die mit innovativer Forschung und unternehmerischem Denken neue Lösungen entwickeln und diese erfolgreich in die Praxis bringen. Gerade der Transfer von Wissen ist entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts. Der Brigitte-Bierlein-Frauenpreis macht solche Erfolgsgeschichten sichtbar und zeigt, dass sich Mut und Innovationskraft auszahlen. Das ist auch ein wichtiges Signal für die nächste Generation von Forscherinnen, Gründerinnen und Führungskräften“, betont OeNB-Gouverneur Martin Kocher.

Der Brigitte-Bierlein-Frauenpreis wird 2026 in folgenden Kategorien vergeben:

Entrepreneurship, Führungskräfte & Nachfolge

Forschung, Innovation & Transfer

Gesellschaftlicher Impact und Role Model - Maria Rauch-Kallat Ehrenpreis

Auch in diesem Jahr werden „35 under 35“ ausgezeichnet – junge Frauen, die bereits heute Wirtschaft und Gesellschaft aktiv mitgestalten. Aus diesem Kreis werden im zweiten Schritt jene Gewinnerinnen ausgezeichnet, die mit ihren Leistungen herausragen und als kraftvolle Role Models für die nächste Generation vorangehen.