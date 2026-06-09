MCI Creativity Award 2026: Fünf innovative Konzepte prämiert

Innsbruck (OTS) -

Jährlich prämiert MCI | Die Unternehmerische Hochschule® die innovativsten, kreativsten und umsetzbarsten Unternehmenskonzepte seiner Studierenden. Der letztjährige Einreichungsrekord von 59 Einreichungen wurde in diesem Jahr sogar übertroffen: Insgesamt stellten 131 Studierende mit 75 Einreichungen ihren Ideenreichtum, ihr unternehmerisches Potenzial und ihren Gründergeist unter Beweis.

Die eingereichten Projekte wurden von einer Fachjury in einem mehrstufigen Verfahren bewertet und spiegeln die gesamte Bandbreite der Studiengänge am MCI wider – von Wirtschaft & Gesellschaft bis hin zu Technologie & Life Sciences. Maßgeblich waren dabei Kriterien wie Innovationsgrad, Marktpotenzial, Alleinstellungsmerkmal, gesellschaftlicher Impact (ökonomisch, sozial oder ökologisch) sowie die Realisierbarkeit der Idee.

„Erneut hat der Creativity Award eindrucksvoll bewiesen, wie stark Unternehmergeist und Innovationskultur am MCI verankert sind. Unsere Studierenden entwickeln nicht nur beeindruckende Ideen, sondern denken diese auch konsequent weiter – mit Blick auf reale Herausforderungen, gesellschaftliche Wirkung und wirtschaftliche Umsetzbarkeit“, erklärt Martin Pillei, Leiter Forschung & Entwicklung am MCI.

Die fünf überzeugendsten Projekte wurden mit Preisgeldern prämiert. Zusätzlich wurde ein Sonderpreis für das umsetzungsreifste Konzept vergeben. Darüber hinaus erhielten alle Preisträger:innen ein Abonnement für „Die Presse“.

Die Preisträger:innen des MCI Creativity Award 2026:

1. Platz: HealthiQ

HealthiQ ist der erste sichere, pseudonyme und DSGVO-konforme digitale Raum, in dem Menschen mit chronischen Erkrankungen, Behinderungen oder psychischen Belastungen sowie deren Angehörige vertrauensvollen Austausch, Orientierung und Unterstützung finden.

(Benedikt Hochmuth, Lilien Heit, Arnd Klocker | Bachelor Sozial-, Gesundheits- & Public Management)

2. Platz: Modrai – Digital Twin Content Platform

Modrai ist eine Content-Plattform für digitale Zwillinge, die realen Models und Sportler:innen die rechtliche und kreative Infrastruktur bietet, ihre Bildrechte sicher zu lizenzieren. So können Unternehmen innerhalb weniger Minuten rechtskonforme und authentische KI-Marketinginhalte erstellen.

(Stephan Schneider, Nora Kigure | Master Management, Communication & IT)

3. Platz & Sonderpreis „Umsetzungsreifstes Konzept“: Intelligentes Einlegesohlen-System

Das Projekt entwickelt eine smarte Einlegesohle, die Patient:innen nach Kreuzbandverletzungen in Echtzeit bei der Gang-Rehabilitation unterstützt. Das System soll eine konkrete Lücke in der orthopädischen Nachsorge schließen.

(Samuel Maier | Master Wirtschaftsingenieurwesen)

4. Platz: Vinoteqa

Vinoteqa ist ein Verwaltungstool für Weinkeller in der Gastronomie. Die Plattform automatisiert administrative Aufgaben für Sommeliers und Wein-Manager und schafft so weniger Aufwand, mehr Umsatz und spürbar mehr Zeit für das Wesentliche: die Gäste.

(Tobias Vieider, Gabriele de Candido, Michele Calvanese | Bachelor Wirtschaft & Management)

5. Platz: Point-of-Care Cortisol Measurement System

Das Team entwickelt mithilfe eines KI-gestützten Proteindesigns einen Biosensor, der eine einfache und hochempfindliche Cortisol-Quantifizierung am Point-of-Care über eine smartphone-basierte Biolumineszenzdetektion ermöglicht.

(Hannes Hofmann, Moritz Obrist, Thomas Angerer, Saskia Eisel, Nele Christin Carolus | Master Biotechnologie)

Partner & Unterstützung

Wir danken unseren Sponsoren und Partnern für ihre Unterstützung des MCI Creativity Award 2026: Startup.Tirol, Industriellenvereinigung Tirol, IKB Innsbrucker Kommunalbetriebe AG, Wirtschaftskammer Tirol Fachgruppe Werbung und Kommunikation und Die Presse.